武漢疫情衝擊 國發會：短期事件對全年經濟影響有限

國發會3日公布去年12月景氣對策信號為27分，分數續增三分，亮出第二顆代表景氣「穩定」的綠燈。有關武漢疫情，國發會樂觀表示，台灣防疫完善，事件只是短期衝擊，後續也會彌補反彈，對全年的經濟影響有限。

國發會表示，去年12月累計的景氣領先、同時指標續呈上升，顯示景氣逐漸增溫，但影響未來景氣不確定變數仍多，需密切關注後續發展。

九項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加一分；其餘六項燈號不變。

分析武漢疫情對台灣總體經濟景氣衝擊，國發會經濟發展處長吳明蕙表示，觀察當年SARS的衝擊只有在第2季，屬於短期衝擊，後續就反彈，企業會透過加班把之前的停頓的工作補回，評估對全年經濟影響會比想像中來的小。

吳明蕙指出，台灣目前疫情控制得很好，短期觀旅、餐飲、運輸及金融市場信心面受到衝擊，但整體內需萎縮程度，不會比SARS當年嚴峻，主要是中國大陸經濟下行的外溢現象，對台出口影響較大。

2003年SARS事件爆發時，大陸GDP占全球比重只有4.26%，但時至今日的大陸GDP，占全球比重高達16.27%；吳明蕙坦言，大陸經濟影響力擴大，已成為消費大國，又是全球重要的生產基地，衝擊範圍須觀察後續疫情的發展。

她也表示，台灣對大陸貿易依存度仍高，若因疫情擴大，有工廠停工、停止商務活動、需求減少等情況，勢必衝擊供應鏈生產及出口；據主計總處評估，大陸經濟成長率每下滑一個百分點，台灣會減少0.29個百分點。

吳明蕙預期，台灣經濟直到第2季都可能受到影響，但投資活動不會因為短期衝擊而取消，只是延後，待疫情緩和就會透過有新一波「反彈回補」，不必太過悲觀。

國發會強調，武漢肺炎只會造成短期衝擊，後續股市信心、製造業生產活動都會反彈，對全年經濟影響有限。