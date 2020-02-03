親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

行政院拍板！6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

武漢疫情衝擊 國發會：短期事件對全年經濟影響有限

2020-02-03 20:53經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

國發會3日公布去年12月景氣對策信號為27分，分數續增三分，亮出第二顆代表景氣「穩定」的綠燈。有關武漢疫情，國發會樂觀表示，台灣防疫完善，事件只是短期衝擊，後續也會彌補反彈，對全年的經濟影響有限。

國發會表示，去年12月累計的景氣領先、同時指標續呈上升，顯示景氣逐漸增溫，但影響未來景氣不確定變數仍多，需密切關注後續發展。

九項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加一分；其餘六項燈號不變。

分析武漢疫情對台灣總體經濟景氣衝擊，國發會經濟發展處長吳明蕙表示，觀察當年SARS的衝擊只有在第2季，屬於短期衝擊，後續就反彈，企業會透過加班把之前的停頓的工作補回，評估對全年經濟影響會比想像中來的小。

吳明蕙指出，台灣目前疫情控制得很好，短期觀旅、餐飲、運輸及金融市場信心面受到衝擊，但整體內需萎縮程度，不會比SARS當年嚴峻，主要是中國大陸經濟下行的外溢現象，對台出口影響較大。

2003年SARS事件爆發時，大陸GDP占全球比重只有4.26%，但時至今日的大陸GDP，占全球比重高達16.27%；吳明蕙坦言，大陸經濟影響力擴大，已成為消費大國，又是全球重要的生產基地，衝擊範圍須觀察後續疫情的發展。

她也表示，台灣對大陸貿易依存度仍高，若因疫情擴大，有工廠停工、停止商務活動、需求減少等情況，勢必衝擊供應鏈生產及出口；據主計總處評估，大陸經濟成長率每下滑一個百分點，台灣會減少0.29個百分點。

吳明蕙預期，台灣經濟直到第2季都可能受到影響，但投資活動不會因為短期衝擊而取消，只是延後，待疫情緩和就會透過有新一波「反彈回補」，不必太過悲觀。

國發會強調，武漢肺炎只會造成短期衝擊，後續股市信心、製造業生產活動都會反彈，對全年經濟影響有限。

景氣對策信號疫情國發會

延伸閱讀

武漢肺炎衝擊 陸股開紅盤重挫8%

武漢台商返台 蘇貞昌：嚴格施行集中檢疫隔離

武漢肺炎防疫 徐國勇感謝全體警察投入

武漢肺炎／母感染離世直接火化 女追運屍車喊「...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

勞動部預告 11行業放寬7休1

2020-02-03 17:17

財政部公布1月口罩出口目的地 香港占最大宗

2020-02-03 15:45

武漢肺炎衝擊國內經濟？　國發會憂大陸外溢效應　

2020-02-03 19:07

疫情影響經濟短暫 台體質可速反彈

2020-02-03 20:10

新制勞退去年大賺4735億元 平均每位勞工分紅2萬2685元

2020-02-03 14:54

防疫假有薪嗎？ 電話被打爆…勞部最新回應

2020-02-03 14:21

不畏美中爭端 勞動基金2019年獲利4,735億元

2020-02-03 14:11

適用公式不同 部分給付項目沒加碼

2020-02-03 14:01

月底入袋 國民年金加碼3.97％

2020-02-03 14:00

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:39

全球名家瞭望／史提格里茲：推動綠色新政 全球一起來

2020-02-03 00:38

政府擬訂防疫照顧假…企業頭疼 人力問題大

2020-02-03 00:35

延後開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-03 00:32

商總：不須硬性規定「照顧假」

2020-02-03 00:32

武漢肺炎疫情持續延燒 店面買氣也受傷

2020-02-03 00:31

旅遊業者紓困四方案 本周拍板

2020-02-03 00:28

武漢肺炎震撼彈…台商警覺 布局新一波遷徙

2020-02-03 00:22

武漢肺炎疫情擴散…金流物流卡關 企業頭大

2020-02-03 00:20

名家觀點／2020續迎美國史上最長擴張期

2020-02-02 23:47

學者：武漢肺炎疫情衝擊經濟 不如SARS嚴重

2020-02-02 23:40

專家看本周指標／全球景氣復甦面臨新威脅

2020-02-02 22:41

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

經濟部：即起至30日將釋出2270萬片口罩零售販賣

2020-01-28 17:25

協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

2020-01-28 12:24

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20
看更多

熱門文章

武漢肺炎震撼彈…台商警覺 布局新一波遷徙

2020-02-03 00:22

面板鏈缺料 吹起漲價風

2020-02-02 23:20

月底入袋 國民年金加碼3.97％

2020-02-03 14:00

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:38

新制勞退去年大賺4735億元 平均每位勞工分紅2萬2685元

2020-02-03 14:54

油價重挫 壞了石化業庫存回補行情

2020-02-03 00:16

台銀：防疫照顧假是否給薪 遵照政府規定

2020-02-03 19:38

防疫假有薪嗎？ 電話被打爆…勞部最新回應

2020-02-03 14:21

廣州疫情拉警報 面板雙虎迎轉單

2020-02-03 00:17

PCB廠盤點非陸產能 Q1無虞

2020-02-03 00:20

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

2020-02-03 07:19

iPhone銷售恐遞延 不利蘋概

2020-02-03 00:14

勞動部預告 11行業放寬7休1

2020-02-03 17:17

勞動基金去年大賺4,735億 勞工平均分紅2.2萬元創新高

2020-02-03 14:05

武漢肺炎疫情擴散…金流物流卡關 企業頭大

2020-02-03 00:20

台幹全搭包機返台？ 台企銀將開會討論

2020-02-03 01:11

自然人董事制 遊戲規則敲定

2020-02-02 23:11

幸福企業 兆豐可請7天有薪防疫照顧假

2020-02-03 11:50

武漢肺炎疫情拖累大陸經濟 元大寶華：比SARS更嚴重

2020-02-03 12:58

和泰車：看車的人少了 下決定買車卻很快

2020-02-03 12:08

Google台灣辦公室恢復營運 暫停所有私人或社交拜訪

2020-02-03 09:08

疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44

政府擬訂防疫照顧假…企業頭疼 人力問題大

2020-02-03 00:35

台企銀總座張志堅 本月真除

2020-02-02 23:49

「董事過半」認定之亂 恐再起

2020-02-02 23:08

財政部公布1月口罩出口目的地 香港占最大宗

2020-02-03 15:45

外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

2020-02-03 12:12

5G競標恐再掀銀彈戰 台灣之星私募籌措160億資金

2020-02-03 12:46

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

王道銀行人事異動 香港分行行長李芳遠接任總經理

2020-02-03 15:06

水位創新高 兆豐銀持債衝破5,000億

2020-02-02 23:07

秦榮華專訪／敏實危機入市 展開大併購

2020-02-02 23:38

防疫拉警報 台銀、土銀大陸分行將採「輪班值」

2020-02-03 16:22

耳溫槍客戶急單湧入 盛群松翰股價齊揚

2020-02-03 12:41

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39

面板雙虎 「抗疫」英雄

2020-02-03 14:45

武漢肺炎影響 金管會宣布1月營運情形延期申報

2020-02-03 15:33

延後開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-03 00:32

武漢肺炎擴散 外資：科技廠首季獲利拉警報

2020-02-03 11:44

新聞中的法律／勞動事件法帶來的三大改變

2020-02-02 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top