張永固 任和泰產險董事長

車市龍頭和泰車重要轉投資事業和泰產物保險股份公司公告董事長、副董事長異動，鄭林經為和泰產物保險股份有限公司舊任董事長，劉源森為副董事長。由張永固接任和泰產物保險股份有限公司董事長，劉源森則維持不變。

依據和泰車的說明，鄭董事長已擔任一屆董事長，他想多陪家人，而他的家人都在美國，因此和泰產險的董事長由張永固接任。張永固是全球人壽概括承受國華人壽之後出任總經理，並於2015年退休。

和泰產險是和泰車轉投資事業重要環節，踏入全然不同的產業，經理人的相關資歷要求也不同於汽車公司。因此在鄭林經退休之後，由資歷完備的張永固接任。和泰產險持續在產險領域以及母公司和泰車的支援，擴展相關事業。