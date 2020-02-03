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武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

武漢肺炎衝擊國內經濟？　國發會憂大陸外溢效應　

2020-02-03 19:07聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國發會今發布去年12月景氣燈號，繼日前連續10個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈後，11月與12月亮出代表景氣穩定的「綠燈」。但外界擔心武漢肺炎疫情影響後續國內景氣，國發會也指出，台灣目前案例較少，內需衝擊不會如SARS般嚴重，但仍要擔心大陸的外溢效應。

根據國發會公布的12月景氣對策信號，綜合判斷分數為27分，較上月增加3分，燈號續呈綠燈。國發會指出，景氣領先、同時指標續呈上升，顯示景氣逐漸增溫，但影響未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展，全球經濟仍顯疲弱，且全球貿易紛爭持續，加上武漢肺炎疫情升溫，對我國未來景氣的影響均須密切關注。

針對武漢肺炎後續是否對國內經濟產生衝擊。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，台灣目前疫情控制很好，主要影響是大陸疫情擴散到全球，大陸本身經濟體很大，消費力與生產的重要性高，要留意產生的外溢效應對台灣影響。

吳明蕙認為，武漢肺炎是短期影響，過去SARS衝擊在第二季，但之後在三、四季會反彈，現在市場擔心的供應鏈中斷、商務活動受到影響等，都是短期的影響，之後會透過加班等方式把前面的補回來。

現在國內疫情案例相對其他地區較少，對國內影響有限，但要留意中國的外溢效應，主計總處曾有過評估，大陸GDP下滑一個百分點，對台灣經濟影響約0.29個百分點，這短期衝擊後來會彌補，事件對國內衝擊比想像來的小。

台灣是否會有轉單效應？吳明蕙表示：「會有，大陸受疫情影響的地方都是重要生產基地，如果生產中斷會有一些轉單，轉而向台灣採購。」

近1年景氣對策信號走勢圖。圖／國發會提供。
近1年景氣對策信號走勢圖。圖／國發會提供。
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景氣燈號疫情國發會

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