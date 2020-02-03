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武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

疫情影響經濟短暫 台體質可速反彈

2020-02-03 20:10台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

武漢肺炎首先衝擊到的就是觀光旅遊，接著就會影響零售、餐飲、運輸。」國發會3日報告景氣，針對疫情對經濟的影響回應說，由於民間投資、公共建設、台商回流，加上5G建設商機，對晶片或網通設備的出口都有正面訊號，基本面的支撐有助於台灣很快度過衝擊。

外溢衝擊可被彌補

「主要是中國的影響力在增加，2003年SARS時中國GDP佔全球約4點多%，但現在已經是15點多%。」經發處長吳明蕙表示，中國是消費大國，也是重要的生產基地，對其他國家造成的外溢影響，尤其是台灣，會比SARS疫情時來得明顯。中國本身的經濟下滑，也會對台灣造成外溢影響，對台灣的需求減少也會影響我出口。

吳明蕙說，但衝擊也可能在後面的月份彌補，以SARS為例，2003年7月5日，WHO將台灣從疫區除名，第2季（4~6月）民間消費萎縮1.1%，但第3季隨即反彈成長5.8%，第4季成長5.2%。又如休閒文化、旅遊娛樂類的消費，在SARS期間衰退了19.2%，但第3季成長10.6%，第4季成長10.7%，回顧2001~2002年同期，都只有1%的成長。

續呈綠燈景氣增溫

經發處科長利秀蘭報告，外需方面，美中初步達成貿易協議，5G通訊、人工智慧等新興科技需求持續擴增，有助出口回升。惟全球經濟仍顯疲弱，且全球貿易紛爭持續。108年12月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較上月增加3分，燈號續呈綠燈；景氣領先、同時指標續呈上升，顯示景氣逐漸增溫。

「展望未來，5G基礎建設陸續展開，半導體廠商持續擴增資本設備，且台商回流等3大投資方案漸次落實，民間投資可望延續。」國發會表示，政府持續增加公共建設預算規模，提升公共建設執行，並優化投資環境，有利於推升國內整體投資動能。

108年12月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，燈號續呈綠燈，顯示景氣逐漸增溫。...
108年12月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，燈號續呈綠燈，顯示景氣逐漸增溫。（photo by 國發會）
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