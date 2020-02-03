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勞動部預告11種行業七休一鬆綁 口罩工廠也適用

2020-02-03 18:43經濟日報 記者林于蘅／即時報導

勞動部今（3）日預告11種行業「急單七休一鬆綁」修正草案，包含口罩工廠在內的紡織業、人造纖維製造業等均適用，只要經工會同意、向主管機關備查，就能讓勞工最長連續工作12天，估160萬人受影響。勞動部表示，並非因應防疫而修法，但也剛好能趕上這波疫情的加班需求。

勞動部今日預告勞動基準法第36條第四項規範的修正草案，允許11種行業放寬例假調整次數，依不同行業的淡旺季性質，有不同程度的差異規範，因非可預期性或緊急性所需，每位勞工一年內調整例假次數，最多只能調六次、十次或12次。

其中，「鋼線鋼纜製造業」的勞工，一年之內最多調整六次例假為上限，「金屬加工用機械製造修配業」則為十次。其他包括「紡織業」、「人造纖維製造業」、「食品及飲料製造業、「電子零組件製造業」、「電線及電纜製造業」、「塑膠製品製造業」、「印刷及有關事業」、「金屬製品製造業」及「非金屬礦物製品製造業」每年均可調整12次例假。

勞動部強調，休法規範例假調整次數只是「上限」，經勞動基準諮詢會討論後，會細部限制各行業別不同次數。

外界關注武漢肺炎導致口罩工廠有急需加班等情況，勞動部條件司副司長黃維琛表示，過年前就勞動部已經政策確定要放寬急單七休一，最快要2月底、3月初才會上路生效，並非因應疫情考量，不過也剛好能趕上這波疫情的加班需求。

此外，在修法上路之前，黃維琛說，相關工廠可因天災、事變或突發事件，適用勞基法第36條之二及第40條規定，增加單日加班時數及周間上班日調整，但應在事後24小時報請當地主管機關同意，而也應給雙倍工資並事後補假休息。

製造業勞動部加班

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