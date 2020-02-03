去年12月景氣對策信號為27分 燈號連二綠

國家發展委員會今（3）日公布去年12月景氣對策信號為27分，分數續增三分，亮出第二顆代表景氣「穩定」的綠燈。景氣領先、同時指標續呈上升，顯示景氣逐漸增溫，惟影響未來景氣不確定變數仍多，需密切關注後續發展。有關武漢肺炎疫情，國發會樂觀表示，事件只是短期衝擊，後續也會彌補反彈，對經濟影響會比想像小。

九項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加一分；其餘六項燈號不變。

外需方面，美中初步達成貿易協議，5G通訊、人工智慧等新興科技需求持續擴增，有助出口回升。惟全球經濟仍顯疲弱，且全球貿易紛爭持續，加以2019新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，對我國未來景氣之影響均須密切關注。

有關疫情對經濟景氣衝擊，國發會經濟發展處長吳明蕙表示，台灣目前疫情控制得很好，中國大陸經濟體很大，關鍵是大陸經將下行外溢現象對台灣的影響。

至於大陸經濟外溢效應對台灣影響，吳明蕙說，可參考主計總處評估，大陸經濟成長率每下滑一個百分點，台灣會減少0.29個百分點。不過，她強調，觀察當年SARS的衝擊只有在第2季，屬於短期衝擊，後續就反彈，企業會透過加班把之前的補回來，對全年經濟影響有限。

展望未來，5G基礎建設陸續展開，半導體廠商持續擴增資本設備，且台商回流等三大投資方案漸次落實，民間投資可望延續；加以政府持續大幅增加公共建設預算規模，致力提升公共建設執行力道，並優化投資環境，有利於進一步推升國內整體投資動能。