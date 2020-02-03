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大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

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財政部公布1月口罩出口目的地 香港占最大宗

2020-02-03 15:45經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

口罩廠商趕工出貨。 圖／聯合報系資料照片
口罩廠商趕工出貨。 圖／聯合報系資料照片
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因應武漢肺炎防疫非常時期，為掌握國內防疫物資所需，財政部3日表示，每月口罩進出口情形將提前公布，並以即時訊息方式公告在關務署統計資料庫查詢系統，供各界參考。

關務署資料顯示，今年1月N95口罩、一般口罩合計出口共3,737萬片，其中以出口到香港為最大宗。財政部表示，去年9月起，出口到香港的口罩明顯增加。

財政部今日公告今年1月N95口罩及一般口罩進出口情形，N95口罩共進口47萬片，較去年12月增加19萬片，年增2萬片，年增率約4.3%。進口來源國主要為中國大陸、美國，分別占36.2%及35.2%。

一般口罩1月進口4,650萬片，較去年12月減少19萬片，年減608萬片，年減率11.6%，主因中國大陸進口減少631萬，其占比超過九成。

出口方面，今年1月N95口罩出口171萬片，較去年12月增加62萬片，年增52萬片，年增率約43.9%，其中以出口到香港為最大宗，占近三成，此外並無出口到中國大陸。

一般口罩方面，1月出口3,566萬片，較去年12月增加1,377萬片，年增1,742萬片，年增率95.5%，主因對香港出口自去年9月起明顯增加，占比42.6%。

財政部表示，自今年1月24日管制出口起，前述兩類口罩已無放行出口。

口罩財政部武漢肺炎香港

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