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不畏美中爭端 勞動基金2019年獲利4,735億元

2020-02-03 14:11經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

2019年雖經歷美、中貿易爭端，致各主要股票市場呈現大幅震盪，但因市場資金充裕及經濟衰退風險逐漸消退，金融市場均有所表現。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，2019年收益數達4,735億元，收益率11.81％。

勞動部勞動基金運用局表示，回顧2019年，美、中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，經濟成長趨緩，然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中貿易協商漸入佳境，於年底達成第一階段協議，降低了經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，全年分別上漲26.60％及23.33％。

勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的，在2019年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元，為勞工及國民年金被保險人創造穩健績效。

勞動部表示，整體而言，雖然新的一年開始就出現中東等地緣政治衝突，但美中貿易談判漸入佳境，AI、5G等科技新趨勢續航力增溫，加以各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家陸續推出擴張財政政策，對企業獲利及金融市場具一定支撐力道，全球經濟可望溫和復甦。

不過，勞動基金也表示，目前金融市場已處相對高點，勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化，靈活調整投資組合，深化全球多元布局及強化風險控管，以降低市場波動影響，俾獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

2019年雖經歷美、中貿易爭端，致各主要股票市場呈現大幅震盪，但因市場資金充裕及...
2019年雖經歷美、中貿易爭端，致各主要股票市場呈現大幅震盪，但因市場資金充裕及經濟衰退風險逐漸消退，金融市場均有所表現。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，2019年收益數達4,735億元，收益率11.81％。圖／勞動部提供
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勞動基金央行英國脫歐

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