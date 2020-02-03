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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

勞動基金去年大賺4,735億 勞工平均分紅2.2萬元創新高

2020-02-03 14:05經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

勞動部公布勞動基金去（2019）年全年度收益數及收益率，勞動基金去年全年大賺4,735億元，光12月就進帳608億元，全年收益率達11.81%創歷史新高。

外界最關切勞退新制收益，截至2019底前，勞退新制獲利2,670.1億元，收益率11.45%。以此推估，若以近一年有提繳勞退金的701萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均可分配到近3.8萬元。若以所有新制1,180萬個勞工帳戶計算，平均可分配到逾2.2萬元。勞工分紅創歷史新高紀錄，參與勞退新制勞工，有望在今年3月拿到「大紅包」。

若以勞退新制帳戶金額達1,000萬元為例，這次約可分紅達114萬5,000元，若勞退新制帳戶金額約100萬元為例則約可分紅11萬4,500元。

勞動基金運用局表示，整體而言，去年美中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，經濟成長趨緩，然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中貿易協商漸入佳境，於年底達成第一階段協議，降低了經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，全年分別上漲26.60%及23.33%。

勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的，在108年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元。

勞動基金運用局表示，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金去年全年收益數及收益率，雙雙創歷史新高紀錄。

新制勞工退休基金採個人帳戶制，勞保局於每年3月會依新制勞工個人退休帳戶金額及前一年度投資收益率，計算年度損益數，分配到個人專戶。

勞保局表示，因每個勞工退休金繳納日期、金額均不同，其參與基金運用獲得收的貢獻度也隨之有所差異；分配收益之計算，係以個別勞工自當年度1月1日至12月31日每日退休帳戶結餘金額累計數，占全體勞工退休金專戶同期間每日結餘金額累計數的權數，計算應分配收益金額，因此每個勞工獲分配收益並不相同。

簡單地講，勞退新制帳戶裡本金愈多，對收益貢獻愈大，分紅就會愈多。而分紅到個人帳戶金額，勞工實際上也不能領回，將會連本帶利滾入今年投資，勞工直至年滿60歲才能動支個人專戶金額，若勞退新制年資未滿15年，只能一次領回，若勞退新制年資滿15年，則可選擇一次領或按月領。

勞動部公布勞動基金去（2019）年全年度收益數及收益率，勞動基金去年全年大賺4,...
勞動部公布勞動基金去（2019）年全年度收益數及收益率，勞動基金去年全年大賺4,735億元，光12月就進帳608億元，全年收益率達11.81%創歷史新高。 圖╱聯合報系資料照片
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勞工退休金勞退基金勞動基金

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