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幸福企業 兆豐可請7天有薪防疫照顧假

2020-02-03 11:50經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布高中以下學校延到2月25日開學，小孩不上課家長仍要上班，銀行也照樣會開門營業，各金融機構配合防疫，針對請防疫照顧假，目前已知兆豐原本就有提供七天有薪假，可用於防疫照顧小孩。

兆豐表示，原本就給予同仁每年14天事假，其中七天有薪另外七天不給薪 ，但都算全勤；本次配合政府防疫，同仁如果需要請防疫照顧假，適用事假規定，可以請14天防疫照顧假，其中七天仍會給薪水。

上海商銀和元大金控表示，一切按照勞動部做法，同意同仁請14天不支薪的防疫照顧假。永豐銀行表示，為顧及同仁的家庭照顧與工作安排需求，若因防疫而有家庭照顧需求者，都會配合政策准假。

外銀方面，滙豐銀行表示，提供員工優於市場的休假制度以及彈性工作方案，應對防疫措施，員工可優先選擇「在家工作」以便進行自我健康管理或就近照護家人。若仍需須申請不給薪的「防疫照顧假」，匯豐台灣也遵循相關規定辦理。

渣打銀行則表示，會給予不支薪的防疫假，至於是否上限14天，則視政府決策以及最後開學日而定。

針對這次武漢肺炎，花旗銀行表示，提供嚴謹的防疫措施，包括限制員工至中國大陸的公務差旅，曾到過中國出差或旅遊（不含香港、澳門），自返台後14天需自我居家隔離照顧。曾與來自湖北省（含武漢市）的家人或朋友同住，自同住起14天需自我居家隔離照顧。若員工因高中職以下學校延後開學需在家照顧孩童，亦可申請防疫照顧假。

元大金控

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