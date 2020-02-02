創一年新低！中油汽油明起每公升大降0.9元

武漢肺炎蔓延，重創上周國際油價跌破每桶60美元，中油依照油價公式計算，宣布明（3）日零時起，汽、柴油價格每公升各調降0.9和1元，創下去年8月以來最大單周降幅。

而這已經是國內油價連續第三周下滑，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.9元、95無鉛汽油每公升27.4元、98無鉛汽油每公升29.4元、超級柴油每公升23.7元，皆創下近一年新低。短短不到一個月每公升大降1.9元，如果以汽車加滿一桶油約50公升為例，足足可省下近百元。

中油主管說明，本周受武漢肺炎疫情擴散，市場擔心削弱全球需求成長因素影響，帶動國際原油價格下跌。本周調價指標7D3B周均價為每桶58.45美元，較前周63.32美元下跌4.87美元，加上新台幣兌美元匯率貶值0.276元，國內油價依公式計算跌幅為5.47％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.9及1.0元，足額調整。

油價上波低點落在2018年底，當時美中貿易戰爆發，拖累布蘭特原油價格從每桶86美元，短短兩個月重挫跌破50元大關，國內油價跟跌，當時95無鉛汽油最低跌到每公升26元。

油價走勢瞬息萬變，今年初，伊朗第二號人物—「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼遭美軍空襲身亡，使得中東緊張情勢急驟升溫，推升油價走高，元月中95無鉛汽油衝上每公升29.3元、直逼30元大關。但隨著武漢肺炎爆發，油價快速回落。