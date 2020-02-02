新竹偏鄉青年創「時間銀行」平台 獲國發會關注今訪視

行政院國家發展委員會主委陳美伶今天上午偕同國土區域離島發展處、產業發展處、國發基金代表等，訪視新竹縣峨眉鄉的地方創生計畫，前往竹縣十二寮休閒農業區的創客基地，包含免費商店、時光村，體驗透過時間銀行與時間幣的概念，虛實整合所創造的免費生活圈。

新竹縣峨眉鄉人口數5538人，是少子化、人口老化嚴重的地區。新竹縣政府輔導地方爭取國發會地方創生計畫，今年初獲得肯定，中央部會陸續投入共6820.8萬經費，加上民間投資3619.2萬及地方自籌近500萬元，計有上億經費投入。

今天訪視地方創生計畫的創生事業項目中，其中TimeLinker時間銀行推出的「技能共享」獲得關注，時答特負責人徐健智說，媒合人力和物資，讓使用者運用專長技能協助解決他人問題，換取時間幣解決自己人力或物資的需求。

「價值取決於需求！」徐健智表示，時間銀行是讓使用者透過自身的技能、興趣、愛好，來幫助別人解決問題，同時也讓別人來解決自己的問題，還能夠透過時間幣來購買合作店家的商品。為讓更多人認識這個共享機制平台，他們也到校園辦說明會，希望號招更多人投入。

新竹縣長楊文科今天也到場，他感謝國發會對新竹縣地方創生計畫的支持，竹縣是人口成長最年輕的縣市，但人口老化問題嚴重，希望能增加峨眉鄉亮點，這需要年輕人進來。相信峨眉鄉創生計畫，能開拓具在地特色的產業資源，建立品牌、吸引青年人才返鄉服務並回饋故鄉、振興偏鄉經濟。

陳美伶認為，峨眉鄉的創生計畫完整，且有不少亮點，她特別前往峨眉鄉希望能與年輕人交流，了解其需求和協助。年輕人透過科技的知識，導入創造時間銀行概念，整合長照、商業體驗等部分是很棒的發想，將來會繼續協助新創年輕人有資金來開拓市場等，擴展更多面向。這也是要讓全台鄉鎮均衡發展，提升各鄉鎮，未來中央與地方會一同攜手合作。