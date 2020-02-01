經濟部拚日產千萬副口罩 口罩之亂一個月後緩解？

武漢肺炎疫情升溫，目前國內口罩產能每日約400萬副仍不敷使用。 聯合報系 分享 facebook 武漢肺炎疫情升溫，目前國內口罩產能每日約400萬副仍不敷使用。對此，經濟部將出資2億元購置設備，經濟部工業局副局長楊志清今（1）日表示，全新的60台口罩生產機器約需一個月才能全部到位，但預計最快三周後口罩就可以一批一批出來，屆時日產能將提高600萬副達1,000萬副。

同時，針對兒童口罩部分，經濟部也已請廠商調配產能，現已可每日生產超過10萬片的兒童口罩。但，因應開學需求，將持續生產，而將購置全新的60台口罩生產機器的同時，楊志清表示，也會一併購入兒童口罩模具，並力拚兒童口罩總產能達10%。

不過，楊志清也呼籲，如同衛福部宣導的，不是每個人都需要戴口罩，健康的國人無須隨時配戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。但，經濟部也能夠理解國人「有口罩在身邊備用才方便」的需求，因此已協調口罩生產廠商趕工，以滿足國人，但還是要提醒，口罩夠用就好，真的不要囤積。

此外，楊志清也表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，自今日起實施暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，後續會努力加大產能。

400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用；60萬片給醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用；其餘200萬片釋出給四大超商，並維持每人限買1至3片。

至於售價部分，楊志清也說明，過年期間，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高。以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此定價一片8元。

目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

楊志清表示，目前當務之急是全力趕工，規劃以一個月時間努力完成60條產線之設備，並盤點現有口罩生產工廠中，合適的設備生產放置空間，委託口罩專業生產工廠協助製造。

且為了讓民眾能夠持續買到口罩，也避免供需失衡、哄抬價格，政府已經採取統一徵購、統一調控、統一售價三原則因應。