親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

73票比36票！民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

經濟部拚日產千萬副口罩 口罩之亂一個月後緩解？

2020-02-01 10:59經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

武漢肺炎疫情升溫，目前國內口罩產能每日約400萬副仍不敷使用。 聯合報系
武漢肺炎疫情升溫，目前國內口罩產能每日約400萬副仍不敷使用。 聯合報系
分享
武漢肺炎疫情升溫，目前國內口罩產能每日約400萬副仍不敷使用。對此，經濟部將出資2億元購置設備，經濟部工業局副局長楊志清今（1）日表示，全新的60台口罩生產機器約需一個月才能全部到位，但預計最快三周後口罩就可以一批一批出來，屆時日產能將提高600萬副達1,000萬副。

同時，針對兒童口罩部分，經濟部也已請廠商調配產能，現已可每日生產超過10萬片的兒童口罩。但，因應開學需求，將持續生產，而將購置全新的60台口罩生產機器的同時，楊志清表示，也會一併購入兒童口罩模具，並力拚兒童口罩總產能達10%。

不過，楊志清也呼籲，如同衛福部宣導的，不是每個人都需要戴口罩，健康的國人無須隨時配戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。但，經濟部也能夠理解國人「有口罩在身邊備用才方便」的需求，因此已協調口罩生產廠商趕工，以滿足國人，但還是要提醒，口罩夠用就好，真的不要囤積。

此外，楊志清也表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，自今日起實施暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，後續會努力加大產能。

400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用；60萬片給醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用；其餘200萬片釋出給四大超商，並維持每人限買1至3片。

至於售價部分，楊志清也說明，過年期間，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高。以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此定價一片8元。

目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

楊志清表示，目前當務之急是全力趕工，規劃以一個月時間努力完成60條產線之設備，並盤點現有口罩生產工廠中，合適的設備生產放置空間，委託口罩專業生產工廠協助製造。

且為了讓民眾能夠持續買到口罩，也避免供需失衡、哄抬價格，政府已經採取統一徵購、統一調控、統一售價三原則因應。

口罩武漢肺炎

延伸閱讀

超商今未補口罩 民眾怨：說好的「買得到口罩」...

他興奮拆封選舉宣傳「口罩」 網笑歪：戴了沒人...

疫情爆發搶不到口罩？柯文哲：恐成政治風暴

武漢肺炎緊張 口罩工廠官網連3天3變全數被政...

相關新聞

疫情衝擊 星展銀調低我GDP增幅

2020-02-01 04:42

停飛50天、欠薪25天 遠航廢證

2020-02-01 00:01

資金申請回台 衝525億

2020-01-31 23:53

勞動基金大賺 勞工分紅創高

2020-01-31 23:53

勞工隔離請假 雇主可不給薪

2020-01-31 23:53

財經觀點／「慢球化」趨勢 6招趕搭數位變革

2020-01-31 23:47

政府出資擬新建60條口罩產線 每日產能達1千萬片

2020-01-31 20:39

遠航遭廢證900多名員工面臨資遣 勞動部：協助轉職

2020-01-31 18:22

停航衝擊離島！遠航國內航線占37% 交部廢證再罰300萬

2020-01-31 18:20

交通部宣布遠航廢證 將全力保障消費者及員工權益

2020-01-31 18:09

遠航被廢止營運許可證 兩岸航線將收回重新分配

2020-01-31 18:07

遠航廢證拍板／歷經風雨興衰 63年大事記一次看

2020-01-31 17:48

交通部拍板遠航廢證！下一步是員工去處、離島航班...

2020-01-31 17:47

停飛50天、欠薪25天 交通部拍板遠東航空廢證

2020-01-31 17:45

勞動基金2019年大賺4,735億元 勞工分紅將創史上最高

2020-01-31 14:27

外資：武漢肺炎不太可能使全球經濟脫離成長軌道

2020-01-31 13:14

當年SARS買房賺翻 現趁武漢肺炎入市能發大財？

2020-01-31 12:03

因應武漢肺風險炎影響 星展調低台灣GDP的上修預期

2020-01-31 11:35

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

經濟部：即起至30日將釋出2270萬片口罩零售販賣

2020-01-28 17:25

協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

2020-01-28 12:24

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20
看更多

熱門文章

勞動基金2019年大賺4,735億元 勞工分紅將創史上最高

2020-01-31 14:27

停飛50天、欠薪25天 交通部拍板遠東航空廢證

2020-01-31 17:45

政府出資擬新建60條口罩產線 每日產能達1千萬片

2020-01-31 20:39

遠航廢證老飛機恐成廢鐵 但同業等搶這塊大餅

2020-02-01 10:09

韓廠不玩LCD 面板2虎高階看補

2020-01-31 14:19

這個台灣小鎮 選立委、中彩券都驚奇連連

2020-01-31 12:03

交通部拍板遠航廢證！下一步是員工去處、離島航班...

2020-01-31 17:47

外資：武漢肺炎不太可能使全球經濟脫離成長軌道

2020-01-31 13:14

想中百萬還有機會 546個刮刮樂大獎尚未刮出

2020-01-31 14:56

遠航廢證拍板／歷經風雨興衰 63年大事記一次看

2020-01-31 17:48

遠航遭廢證900多名員工面臨資遣 勞動部：協助轉職

2020-01-31 18:22

停飛50天、欠薪25天 遠航廢證

2020-02-01 00:01

陽明撤換3高層 業界：事後諸葛

2020-01-31 14:19

遠航被廢止營運許可證 兩岸航線將收回重新分配

2020-01-31 18:07

陸廠延後開工 研調：電視面板2月起缺貨

2020-01-31 14:19

他們不用搶！台灣房屋每天提供員工三個口罩

2020-01-31 17:38

簽帳金融卡有香味 中信銀行創舉

2020-01-31 16:50

停航衝擊離島！遠航國內航線占37% 交部廢證再罰300萬

2020-01-31 18:20

勞動基金大賺 勞工分紅創高

2020-01-31 23:53

利空籠罩 海力士擬砍資本支出

2020-02-01 02:53

買旅遊險 該找壽險？產險？

2020-01-31 13:18

大樂透連4摃 下期頭獎累積預估上看2.4億元

2020-01-31 23:10

大聯大 拿下文曄三成股權

2020-02-01 02:10

養殖漁業災損 富邦產險今日完成理賠

2020-01-31 17:19

環狀線土地開發 板橋站租金行情最佳

2020-01-31 19:51

外資雙向操作 匯市爆量走升

2020-02-01 03:15

星展 下修台灣GDP成長預測

2020-02-01 05:04

經濟部：讓大家都能買到口罩 暫時控管販售通路

2020-01-31 21:04

勞工隔離請假 雇主可不給薪

2020-01-31 23:53

勤誠 邊緣運算機殼穩成長

2020-01-31 14:19

穿戴暢銷 蘋鏈暢旺到下半年

2020-01-31 14:19

產險保費 今年衝1,800億

2020-02-01 05:04

王道銀新任總經理李芳遠 2月1日就任

2020-01-31 22:08

中石化董事長林克銘退休 由獨立董事陳瑞隆繼任

2020-02-01 10:14

新北環狀線第一階段 14時正式營運通車

2020-01-31 12:18

疫情擴大 台灣虎航宣布2月4至26日停飛澳門52班

2020-01-31 19:23

金蘭董座鍾淳名…超懂什麼菜搭什麼醬

2020-02-01 05:12

5G商轉+遊戲需求 記憶體產業帶來商機

2020-02-01 02:53

英國脫歐牽動台企布局 學者：荷比盧優先選擇

2020-01-31 20:58

王道銀行桃園分行開幕

2020-01-31 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top