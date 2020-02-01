停飛50天、欠薪25天 遠航廢證

交通部昨宣布廢除遠航民用航空運輸業許可證；圖為松山機場停機坪上的遠航機隊，命運未卜。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

遠東航空去年十二月十三日起無預警停飛，雖然董事長張綱維出面宣稱是「烏龍一場」，並聲稱已有金主在洽談接手事宜，但因停飛未在六十天前提報、違反民航法，在停飛五十天、欠薪廿五天後，交通部昨核定廢止遠航民用航空運輸業許可證，公文同步以傳真及電子郵件寄達遠航。遠航低調回應「還未收到相關文件」。

交通部拍板遠航廢證後，遠航成為台灣航空史上首家因無預警停飛遭廢證的公司。據了解，遠航前天才向民航局申請復飛，民航局依法受理，但隨著許可證昨遭廢止，申請復飛程序終止，來不及挽回廢證局勢。民航局表示，若有新投資者要接手，須重新走五階段審查，耗時至少半年到一年。

遠航一九五七年六月五日成立，曾是國內航空業龍頭，但二○○八年爆發財務危機、掏空事件，導致欠缺資金，暫時停止營業。二○○九年樺福集團董事長張綱維以私人名義挹注資金，接下遠航經營權，趕在遠航許可證在當年五月到期前，重新提出恢復營運計畫書，二○一一年四月十八日正式復飛。

不過，近年遠航機隊老舊、故障頻率高，更屢傳財務困境，去年十二月十二日無預警暫停訂票業務，當天下午兩名副總與民航局共同舉行記者會，宣布十二月十三日起暫停營業，並發函民航局暫停營業，張綱維還透過遠航對媒體發「遺書」。

民航局當天即認定遠航停飛未依法在六十天前提報，晚間通知遠航將處三百萬罰鍰並且廢證，並報交通部核定。未料張綱維十三日出面聲稱「烏龍一場」，是員工誤判情勢，還說兩周內將有十億資金將到位。

然而，遠航聲稱資金將到位，迄今卻五度跳票，一月六日也未發薪資，還聲稱有港商要投資；廿二日張綱維又二度出面，帶著「投資代表人」律師，聲稱台中企業家蔡孟哲、房地產大亨「林董」，將出資卅億，但交通部未埋單。

遠航原飛航六條國內航線，包括松山、台中及高雄至澎湖、金門等離島地區，運能占比約三成。昨正式廢證後，交通部表示，原屬遠航的國際、兩岸航線航權，也將一併廢止，未來將再另行分配。若有投資人願投資遠航重新經營民航業，可依民航法籌設申請，進行五階段審查。

至於遠航還有近千名員工面臨資遣，勞動部表示已啟動專案就業輔導，兩百多名機師、空服員將由交通部協調長榮、華航吸收，地勤由桃園航勤、立榮航空提供職缺。交通部呼籲張綱維負起照顧員工、消費者權益責任，否則將面臨司法單位依民航法處三年以下刑責。