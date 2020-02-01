親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

疫情衝擊 星展銀調低我GDP增幅

2020-02-01 04:42聯合報 記者沈婉玉／台北報導

星展銀行昨天發布「台灣：新型冠狀病毒帶來全新風險」研究報告，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，中國大陸爆發新型冠狀病毒（武漢肺炎疫情，為台灣短期經濟成長前景帶來新的風險。疫情對台灣消費與觀光產業造成直接衝擊，由於基期低，相對影響不至於太大；但疫情對包括出口下滑、供應鏈中斷等產生的間接影響，仍有待後續密切觀察。

馬鐵英表示，去年第四季成長動能優於預期，星展集團原將台灣今全年ＧＤＰ成長幅度從百分之二調升至百分之二點五至三；但考量武漢肺炎帶來的風險，縮小調幅，僅將今年全年ＧＤＰ增幅調升為百分之二點三。

馬鐵英指出，疫情將直接衝擊消費，民眾會減少戶外活動及國內外旅遊，金融市場動盪也會影響消費者信心，對整體經濟帶來的衝擊不至於太大。但間接影響仍須關注，恐造成大陸經濟成長放緩和供應鏈短期斷鏈，將間接影響台灣經濟。

由於大陸仍是台灣最大的出口市場，占比高達四成，因大陸經濟的穩定和對５Ｇ需求的提高，台灣去年對陸出口回到正成長，若大陸經濟成長放緩，將再度將威脅台灣的出口復甦的短期前景。儘管不少台商因應美中貿易戰而回流，大陸仍是台商最大的海外生產基地，大陸的生產、運輸活動的停滯，難免會對台商產生傷害。

至於疫情對大陸經濟的衝擊，法盛投資管理首席市場策略師戴夫．拉菲迪（Dave Lafferty）表示，大陸經濟成長自然放緩，在經濟成長僅百分之六之下，一場將ＧＤＰ削減一至兩個百分點的疫情，等同颳起強大逆風；如果不能疫情減緩蔓延，「ＧＤＰ削減兩個百分點可能還算樂觀」。

疫情武漢肺炎

延伸閱讀

武漢400台商提口罩消毒水需求 台灣送不過去

武漢肺炎電玩展延期 遊戲廠活動改線上相見

武漢肺炎台義航班暫停 外交部盼義更正錯誤決定

陸外交部：62個國家對大陸公民實施入境管制

相關新聞

停飛50天、欠薪25天 遠航廢證

2020-02-01 00:01

勞動基金大賺 勞工分紅創高

2020-01-31 23:53

資金申請回台 衝525億

2020-01-31 23:53

勞工隔離請假 雇主可不給薪

2020-01-31 23:53

財經觀點／「慢球化」趨勢 6招趕搭數位變革

2020-01-31 23:47

政府出資擬新建60條口罩產線 每日產能達1千萬片

2020-01-31 20:39

遠航遭廢證900多名員工面臨資遣 勞動部：協助轉職

2020-01-31 18:22

停航衝擊離島！遠航國內航線占37% 交部廢證再罰300萬

2020-01-31 18:20

交通部宣布遠航廢證 將全力保障消費者及員工權益

2020-01-31 18:09

遠航被廢止營運許可證 兩岸航線將收回重新分配

2020-01-31 18:07

遠航廢證拍板／歷經風雨興衰 63年大事記一次看

2020-01-31 17:48

交通部拍板遠航廢證！下一步是員工去處、離島航班...

2020-01-31 17:47

停飛50天、欠薪25天 交通部拍板遠東航空廢證

2020-01-31 17:45

勞動基金2019年大賺4,735億元 勞工分紅將創史上最高

2020-01-31 14:27

外資：武漢肺炎不太可能使全球經濟脫離成長軌道

2020-01-31 13:14

當年SARS買房賺翻 現趁武漢肺炎入市能發大財？

2020-01-31 12:03

因應武漢肺風險炎影響 星展調低台灣GDP的上修預期

2020-01-31 11:35

財長盤前護盤 呼籲股民毋須恐慌

2020-01-31 09:33

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

經濟部：即起至30日將釋出2270萬片口罩零售販賣

2020-01-28 17:25

協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

2020-01-28 12:24

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20
看更多

熱門文章

停飛50天、欠薪25天 交通部拍板遠東航空廢證

2020-01-31 17:45

勞動基金2019年大賺4,735億元 勞工分紅將創史上最高

2020-01-31 14:27

政府出資擬新建60條口罩產線 每日產能達1千萬片

2020-01-31 20:39

延伸國門廣場投資規模107億 基隆港旅運商業大樓要招商

2020-01-31 11:09

家長心急買不到小口罩 經部：已展開兒童口罩產能調查

2020-01-31 11:10

韓廠不玩LCD 面板2虎高階看補

2020-01-31 14:19

外資：武漢肺炎不太可能使全球經濟脫離成長軌道

2020-01-31 13:14

交通部拍板遠航廢證！下一步是員工去處、離島航班...

2020-01-31 17:47

想中百萬還有機會 546個刮刮樂大獎尚未刮出

2020-01-31 14:56

網路交易月營業額計算方式從6個月平均改當月計算

2020-01-31 10:38

這個台灣小鎮 選立委、中彩券都驚奇連連

2020-01-31 12:03

遠航廢證拍板／歷經風雨興衰 63年大事記一次看

2020-01-31 17:48

遠航遭廢證900多名員工面臨資遣 勞動部：協助轉職

2020-01-31 18:22

遠航被廢止營運許可證 兩岸航線將收回重新分配

2020-01-31 18:07

陸廠延後開工 研調：電視面板2月起缺貨

2020-01-31 14:19

停航衝擊離島！遠航國內航線占37% 交部廢證再罰300萬

2020-01-31 18:20

財長盤前護盤 呼籲股民毋須恐慌

2020-01-31 09:33

簽帳金融卡有香味 中信銀行創舉

2020-01-31 16:50

陽明撤換3高層 業界：事後諸葛

2020-01-31 14:19

養殖漁業災損 富邦產險今日完成理賠

2020-01-31 17:19

他們不用搶！台灣房屋每天提供員工三個口罩

2020-01-31 17:38

大樂透連4摃 下期頭獎累積預估上看2.4億元

2020-01-31 23:10

買旅遊險 該找壽險？產險？

2020-01-31 13:18

環狀線土地開發 板橋站租金行情最佳

2020-01-31 19:51

經濟部：讓大家都能買到口罩 暫時控管販售通路

2020-01-31 21:04

勤誠 邊緣運算機殼穩成長

2020-01-31 14:19

穿戴暢銷 蘋鏈暢旺到下半年

2020-01-31 14:19

武漢疫情升溫 星展調整台灣今年經濟成長預估為2.3%

2020-01-31 10:18

新北環狀線第一階段 14時正式營運通車

2020-01-31 12:18

國安基金何時護盤？財長：緊盯未來陸股開市影響

2020-01-31 09:33

停飛50天、欠薪25天 遠航廢證

2020-02-01 00:01

因應武漢肺風險炎影響 星展調低台灣GDP的上修預期

2020-01-31 11:35

王道銀行桃園分行開幕

2020-01-31 13:48

武漢肺炎延燒 免疫細胞治療引關注

2020-01-31 11:50

疫情擴大 台灣虎航宣布2月4至26日停飛澳門52班

2020-01-31 19:23

台幣反彈 盤中升值逾1角

2020-01-31 14:19

王道銀新任總經理李芳遠 2月1日就任

2020-01-31 22:08

因應武漢肺炎疫情 保誠人壽五招即時關懷

2020-01-31 16:39

鋼市望復甦 鋼聯拚Q2放晴

2020-01-31 14:19

上銀受惠中國需求攀升 外資上修目標價至410元

2020-01-31 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top