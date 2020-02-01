疫情衝擊 星展銀調低我GDP增幅

星展銀行昨天發布「台灣：新型冠狀病毒帶來全新風險」研究報告，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，中國大陸爆發新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，為台灣短期經濟成長前景帶來新的風險。疫情對台灣消費與觀光產業造成直接衝擊，由於基期低，相對影響不至於太大；但疫情對包括出口下滑、供應鏈中斷等產生的間接影響，仍有待後續密切觀察。

馬鐵英表示，去年第四季成長動能優於預期，星展集團原將台灣今全年ＧＤＰ成長幅度從百分之二調升至百分之二點五至三；但考量武漢肺炎帶來的風險，縮小調幅，僅將今年全年ＧＤＰ增幅調升為百分之二點三。

馬鐵英指出，疫情將直接衝擊消費，民眾會減少戶外活動及國內外旅遊，金融市場動盪也會影響消費者信心，對整體經濟帶來的衝擊不至於太大。但間接影響仍須關注，恐造成大陸經濟成長放緩和供應鏈短期斷鏈，將間接影響台灣經濟。

由於大陸仍是台灣最大的出口市場，占比高達四成，因大陸經濟的穩定和對５Ｇ需求的提高，台灣去年對陸出口回到正成長，若大陸經濟成長放緩，將再度將威脅台灣的出口復甦的短期前景。儘管不少台商因應美中貿易戰而回流，大陸仍是台商最大的海外生產基地，大陸的生產、運輸活動的停滯，難免會對台商產生傷害。

至於疫情對大陸經濟的衝擊，法盛投資管理首席市場策略師戴夫．拉菲迪（Dave Lafferty）表示，大陸經濟成長自然放緩，在經濟成長僅百分之六之下，一場將ＧＤＰ削減一至兩個百分點的疫情，等同颳起強大逆風；如果不能疫情減緩蔓延，「ＧＤＰ削減兩個百分點可能還算樂觀」。