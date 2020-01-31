勞動基金2019年大賺4,735億元 勞工分紅將創史上最高

勞動部今（31）日發布，勞動基金2019年全年大賺4,735億元，光12月就進帳608億元，全年收益將創歷史新高。

外界最關切勞退新制收益。截至2019年11月底前，獲利2,312.4億元，收益率9.96%，若以近一年有提繳勞退金的688萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均更可分配到3.36萬元，若加計12月表現，勞退新制去年全年大賺錢，688萬餘戶有效帳戶可望分到紅包更多。勞工分紅將創史上新高。