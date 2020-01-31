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勞動部要雇主提供口罩 高嘉瑜怒轟：不要何不食肉糜

勞動基金2019年大賺4,735億元 勞工分紅將創史上最高

2020-01-31 14:27經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（31）日發布，勞動基金2019年全年大賺4,735億元，光12月就進帳608億元，全年收益將創歷史新高。

外界最關切勞退新制收益。截至2019年11月底前，獲利2,312.4億元，收益率9.96%，若以近一年有提繳勞退金的688萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均更可分配到3.36萬元，若加計12月表現，勞退新制去年全年大賺錢，688萬餘戶有效帳戶可望分到紅包更多。勞工分紅將創史上新高。

勞工分紅將創史上新高。 圖／聯合報系資料照片
勞工分紅將創史上新高。 圖／聯合報系資料照片
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