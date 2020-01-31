外資：武漢肺炎不太可能使全球經濟脫離成長軌道

外資認為武漢肺炎不太可能使全球經濟脫離成長軌道，圖為西雅圖國際機場安檢站一處顯示冠狀病毒健康警報的標誌。 美聯社 分享 facebook

對於武漢肺炎及其可能對市場造成的影響，法盛投資管理（Natixis Investment Managers）首席市場策略師戴夫．拉菲迪（Dave Lafferty）表示，對1月初已大幅超買的市場來說，這次疫情或許是個獲利了結的藉口；目前來看，這次疫情不太可能成為這場10年牛市的致命一擊，投資人應該關注的是長期價值。

戴夫．拉菲迪表示，傳染病疫情不全然會反映在總體經濟成果上，影響還在揣度中。由於沒有任何相關歷史經驗，投資人將會對照2003年SARS疫情的蔓延和結果。但這可能是個糟糕的對照，因為中國和全球其他經濟體在十七年後的今天已大不相同。

戴夫．拉菲迪指出，包括航班取消、城市隔離、工廠關閉、活動延期等，一周以來疫情造成的經濟損失已開始累積。目前經濟損失基本是限於中國大陸，但未來幾周可能會出現擴散反應。大部分經濟損失是來自延遲消費，損失是暫時性的還是永久，取決於疫情危機持續多久。經濟損失將以中國為中心，美國和歐洲的市場都處於戒備狀態，但還沒有到驚慌失措的地步。

「疫情對於中國而言來得真不是時候！」戴夫．拉菲迪表示，中國經濟增長自然放緩，在經濟成長僅6%之下，一場將GDP削減1%-2%的疫情，等同刮起一陣強大逆風。這些經濟損失中有多少能恢復，同樣取決於疫情的持續時間和嚴重程度。如果決策者和衛生官員不能減緩蔓延，「GDP削減2%可能還算是樂觀的」。

戴夫．拉菲迪表示，如果中國經濟成長明顯放緩，大型政策工具也難派上用場。貨幣政策具有明顯的滯後性，較長期的財政支出不太適合應對可能只持續幾個月的經濟放緩。最近簽署的第一階段中美貿易協議對中國沒有什麼實質性影響，這次疫情看起來比較像是淨損失。

美聯準會主席鮑爾提到了疫情，但美國市場似乎並不擔心。如果疫情成為美國經濟增長的更大逆風，美聯準會近期還有足夠的彈藥。