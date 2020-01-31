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家長心急買不到小口罩 經部：已展開兒童口罩產能調查

2020-01-31 11:10經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

中國武漢肺炎全球病例數持續增加，開學在即，有家長反映學校與安親班要求孩子戴口罩進...
中國武漢肺炎全球病例數持續增加，開學在即，有家長反映學校與安親班要求孩子戴口罩進教室，但卻傳出市面兒童口罩缺貨。示意圖。本報資料照片
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經濟部次長王美花今（31）日表示，已著手協調口罩廠商能將部分產線作為生產小尺寸兒童口罩之用。至於開學後會不會提供兒童用口罩供學校使用，王美花說，這還需由中央流行疫情指揮中心進行跨部會協商決定。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情造成人心惶惶，口罩變成搶購商品。不僅一般成人用口罩一片難求，許多家長也抱怨根本買不到小尺寸的兒童口罩，現在寒假安親班要用，很快也就要開學了，屆時需求量更大。

王美花表示，經濟部已注意到小尺寸兒童口罩的需求，只是目前仍以生產一般成人使用的醫療級外科用口罩為主，製造產量，約為一天400萬片，但已協調口罩廠商將產能拉到最高，且因製造廠產能已被政府徵用，經濟部工業局正進行兒童口罩的產能調查，今日會詢問廠商，並一家一家確認能有多少比例的產能可用作生產小尺寸兒童用口罩，務求在開學前能有足夠的兒童口罩供學童使用。

除了口罩大缺貨外，許多民眾也抱怨，乾洗手、耳溫槍、藥用酒精等防疫物資也都買不到。

對此，經濟部表示，酒精部分，因為有很多不同種類，工業局已經啟動市場調查，初步了解有部分區域開始缺貨，已協調廠商先做區域的調配，同時也加速進口因應。

至於其他包括乾洗手、耳溫槍等防疫物資，特別是開學後需求量大，經濟部則不敢掛保證，僅回應表示，現階段先以「滿足口罩需求」為首要重點工作，乾洗手、耳溫槍，以及藥用酒精等防疫物資，會交由衛福部統籌規劃處理。

經濟部指出，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情升高，導致國人對口罩需求爆量提高，單日超商銷量已是超過以往42倍之多。因此，為了讓民眾能夠持續買到口罩，也避免供需失衡、哄抬價格，政府採取統一徵購、統一調控、統一售價三原則因應，中央流行疫情指揮中心已經宣布，將全面徵購國內廠商的每日製造產量。

經濟部表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，後續會努力加大產能。400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用，60萬片給醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用，其餘200萬片釋出給四大超商，並維持每人限買1至3片。

至於售價部分，經濟部指出，2月1日開始，售價會調降為每片6元；未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

口罩經濟部武漢肺炎

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