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國安基金何時護盤？財長：緊盯未來陸股開市影響

2020-01-31 09:33經濟日報 記者程士華／即時報導

武漢肺炎衝擊台股，財政部長蘇建榮今（31）日台股開盤前召開記者會信心喊話，強調國安基金管理委員會將會緊盯國際股市動態，尤其關注陸股開市對台股的影響，必要時召開臨時會，作出適當的處置作為，請國人對國內股市不必恐慌。

蘇建榮表示，台股繼農曆春節封關之後，昨日開市首日大跌696點，跌幅創下歷史新高，1月20日封關之後，昨天創下歷史上最大跌點，主因是受到1月23日武漢肺炎疫情封城、帶動國際股市下跌影響。

蘇建榮表示，近二天以來歐美股市跌幅已經縮小，甚至美國那斯達克指數等呈現上漲，顯見國際股市已經回穩。

蘇建榮強調，國內基本面的部分，去年經濟成長率非常不錯，主計總處預估2020年經濟成長率為2.72％，特別是台商回台投資已化為重要的內需動能，依據經濟部統計，台商回台投資金額總計8,640億，更有525億海外資金實際透過境外資金專法匯回，未來將陸續落實成為今年經濟成長的動能。

蘇建榮表示，昨日台股雖然大跌696點，成交量的表現是擴大的，上市成交量2,754億元，相較於過往平均落在1,500~1,600億元的水準，成交量創下新高，上市櫃成交量合計更達3,397億元，顯見市場承接的動能。

蘇建榮強調，財政部作為幕僚單位將緊盯國際股匯市動態，以及武漢肺炎所帶來的影響，未來關鍵的時間點是下周一中國大陸股市開市，國安基金將會持續觀察台股金融面是否受影響，必要時將召開國安基金管理委員會臨時會，作出適當的處置作為，請國人對國內股市不必恐慌。

台股國安基金

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