財長盤前護盤 呼籲股民毋須恐慌

財政部今天上午召開記者會，財長蘇建榮親自對外信心喊話，強調國外股市已回穩，國內經濟基本面佳，股民毋須對股市動盪過於悲觀。記者沈婉玉／攝影 分享 facebook

台股大跌的程度恐怕比武漢肺炎疫情還嚴重，財政部今天上午召開記者會，財長蘇建榮親自對外信心喊話，強調國外股市已回穩，國內經濟基本面佳，股民毋須對股市動盪過於悲觀。財政部是國安基金的幕僚單位，密切關注國內外金融情勢，會提供相關資訊給行政院，如果股市失序，必要時會請院召開臨時會議，做出判斷，以維持金融市場的穩定。

蘇建榮表示，昨天股市大跌但成交量擴大，成交量創新高，顯示後面有承接的力道，股市動能還在，股民不用太過恐慌。

蘇健榮表示，財政部對於目前情況的態度是，國內基本面相當亮眼，依照主計總處的公布，2019年的經濟成長率2.73%、今年預測也有2.72%，可見國內經濟基本面相當優異，同時動能也相當充沛，台商回台投資是很大的內需動能。

目前據經濟部統計，已核准8640億元的資金；財政部公布的境外資金匯回也有525億元，對產業投資方面都能提振國內經濟動能，財政部審慎樂觀看待國內今年經濟環境，不用對股市過度悲觀。

蘇建榮指出，SARS情況相對嚴重，就目前武漢肺炎，疫情控制相對好，家中感染尚未擴及到社區，防疫措施不容小覷，重要的是積極做好防疫措施，避免疫情再度擴大，政府也時刻掌握疫情，在這種情況下對國內經濟影響，只要疫情順利掌控，對國內經濟影響就會比較小，除了國安基金緊盯外，政府也會協同作戰，相信疫情能有較好的掌控。

今天台股開盤大漲百點，目前148點，最高漲至154點，上市、上櫃、電子及金融類股都上漲，財長喊話奏效。