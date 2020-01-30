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口罩管制玩真的！ 財政部：違規嚴重最高罰三倍

2020-01-30 19:15經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

因應武漢肺炎疫情嚴峻，財政部關務署今（30）日表示，春節過後，旅客隨身攜帶口罩出境仍以五盒（每盒50片）為限，未來將滾動式檢討，若疫情更嚴重，會再視情況下修，保留足夠口罩供國內使用。關務署表示，若違規情節嚴重，最重可依據海關緝私條例處貨價三倍以下罰鍰。

為優先供應國內口罩需求，關務署表示，旅客攜帶口罩出境，在合理自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，春節過後，海關實務認定原則上每人仍以五盒為限。

關務署副署長彭英偉表示，五盒是以一人一天一片，以疫情長達半年來估算，共需180片，從寬認定須200片，也就是四盒，另再加一盒備用，從寬認定以五盒為限，未來將滾動式檢討。

除了隨身攜帶之外，關務署也提醒，為期一個月的管制期間，包括一般出口貨物、郵包及快遞貨物，未依規定向經濟部貿易局申請專案核准者，就不得出口，就連一片也不行，經查獲違規者，將依海關緝私條例論處，沒入的口罩將交給疾管署作為防疫物資。

財政部臉書也表示，「口罩管制來真的，休想挑戰公權力！」嚴防武漢肺炎，為優先供應國內口罩需求，從1月24日起，口罩管制出口一個月。近日，卻有不肖業者在台灣購買口罩後，再放到網路平台販售至中國大陸，財政部鄭重聲明，海關必定嚴格攔查。

關務署表示，昨日已查獲四件郵包違規寄送口罩，分別寄往中國大陸、香港、新加坡以及澳洲，合計共2,095片；旅客隨身攜帶的部分，目前仍未查獲違規，未發現超過五盒情形。

一般出口貨物、郵包及快遞貨物，未依規定向經濟部貿易局申請專案核准者，就不得出口。...
一般出口貨物、郵包及快遞貨物，未依規定向經濟部貿易局申請專案核准者，就不得出口。圖／取自財政部臉書
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口罩海關疫情

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