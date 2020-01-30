若武漢工廠停工 國發會：台灣可能有轉單

根據2003年5月國發會發布的SARS模擬經濟影響評估，若疫情維持三至六個月，將衝擊全年經濟成長-0.57至-1.56個百分點。但國發會今（30）日則表示，目前台灣防疫狀況佳，評估武漢肺炎影響不大，若後續武漢工廠停工導致供應鏈斷鏈，台灣也可能有轉單效應。

國發會表示，標準普爾（S&P）初步評估，武漢肺炎疫情恐使中國大陸GDP成長下降約1.2個百分點，觀光旅遊業首當其衝，後續是交通運輸、零售餐飲，並影響商務活動、投資信心與金融市場等。

而國發會副主委鄭貞茂表示，他不認為武漢肺炎疫情會嚴重衝擊台灣經濟，並初估對台灣出口影響不大。他指出，大陸經濟成長率每降1個百分點，對台灣影響是0.29個百分點，影響有限。

國發會經濟發展處長吳明蕙則補充，台灣政府及民間在經過2003年SARS的防疫經驗後，對於疫情管理有足夠認知，且能穩定掌握，根據目前初步評估，台灣疫情確認案例不多，並不會像大陸疫情擴散那般嚴重。

不過，吳明蕙仍保守表示，現階段的評估影響仍太早，也無法斷言是否沒有SARS嚴重。她指出部分隱憂，包括民間消費信心受衝擊，以及後續武漢工廠若停工導致供應鏈斷鏈，恐衝擊製造業等。

但吳明蕙認為，即便也武漢工廠停工使供應鏈不順暢，也可能使台灣出現部分產品獲得轉單的機會，目前仍未能準確評估。

回顧2003年的SARS疫情，在3月爆發台灣第一例，台灣一直到7月才從感染區除名，觀察2003年第1季經濟成長率為5.17%，第2季驟降為-1.15％，顯見SARS疫情對經濟成長衝擊力道，其中，2003年第2季的民間消費成長-1.14%，為史上首度負成長。

國發會在2003年5月發布的SARS對我國總體經濟影響評估報告，若疫情維持三個月，將衝擊全年GDP減少571億元，約為-0.57個百分點；若疫情維持六個月，則將使全年經濟成長率減少1.56個百分點。

據主計總處GDP統計，2002年全年經濟成長率為5.48%，2003年降為4.22%，隔年經濟成長則再度回到6.95%水準。

台經院長張建一表示，目前武漢肺炎對經濟影響很難評估，還不確定疫情會維持多久，初步評估不會比SARS嚴重，現階段主要是觀旅、航空、零售業較受影響；不過，由於武漢是電子零組件重要生產地，如果後續大陸的工廠停工，將衝擊全球製造業供應鏈，尤其PCB、DRAM產業較為嚴重。