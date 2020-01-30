親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

又一國淪陷！菲律賓出現首例武漢肺炎確診案例

北海道滑雪場驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

若武漢工廠停工 國發會：台灣可能有轉單

2020-01-30 15:50經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

根據2003年5月國發會發布的SARS模擬經濟影響評估，若疫情維持三至六個月，將衝擊全年經濟成長-0.57至-1.56個百分點。但國發會今（30）日則表示，目前台灣防疫狀況佳，評估武漢肺炎影響不大，若後續武漢工廠停工導致供應鏈斷鏈，台灣也可能有轉單效應。

國發會表示，標準普爾（S&P）初步評估，武漢肺炎疫情恐使中國大陸GDP成長下降約1.2個百分點，觀光旅遊業首當其衝，後續是交通運輸、零售餐飲，並影響商務活動、投資信心與金融市場等。

而國發會副主委鄭貞茂表示，他不認為武漢肺炎疫情會嚴重衝擊台灣經濟，並初估對台灣出口影響不大。他指出，大陸經濟成長率每降1個百分點，對台灣影響是0.29個百分點，影響有限。

國發會經濟發展處長吳明蕙則補充，台灣政府及民間在經過2003年SARS的防疫經驗後，對於疫情管理有足夠認知，且能穩定掌握，根據目前初步評估，台灣疫情確認案例不多，並不會像大陸疫情擴散那般嚴重。

不過，吳明蕙仍保守表示，現階段的評估影響仍太早，也無法斷言是否沒有SARS嚴重。她指出部分隱憂，包括民間消費信心受衝擊，以及後續武漢工廠若停工導致供應鏈斷鏈，恐衝擊製造業等。

但吳明蕙認為，即便也武漢工廠停工使供應鏈不順暢，也可能使台灣出現部分產品獲得轉單的機會，目前仍未能準確評估。

回顧2003年的SARS疫情，在3月爆發台灣第一例，台灣一直到7月才從感染區除名，觀察2003年第1季經濟成長率為5.17%，第2季驟降為-1.15％，顯見SARS疫情對經濟成長衝擊力道，其中，2003年第2季的民間消費成長-1.14%，為史上首度負成長。

國發會在2003年5月發布的SARS對我國總體經濟影響評估報告，若疫情維持三個月，將衝擊全年GDP減少571億元，約為-0.57個百分點；若疫情維持六個月，則將使全年經濟成長率減少1.56個百分點。

據主計總處GDP統計，2002年全年經濟成長率為5.48%，2003年降為4.22%，隔年經濟成長則再度回到6.95%水準。

台經院長張建一表示，目前武漢肺炎對經濟影響很難評估，還不確定疫情會維持多久，初步評估不會比SARS嚴重，現階段主要是觀旅、航空、零售業較受影響；不過，由於武漢是電子零組件重要生產地，如果後續大陸的工廠停工，將衝擊全球製造業供應鏈，尤其PCB、DRAM產業較為嚴重。

疫情SARS國發會

延伸閱讀

假國手警察PO「帶武漢好料回家」 檢方2天迅...

武漢肺炎疫情影響 《英雄聯盟》PCS聯賽宣...

武漢肺炎疫情延燒 日經收跌逾400點

回首SARS／發燒是這場戰役決勝點！張鴻仁引...

相關新聞

行政院：將每日徵購400萬片口罩 售價不高於每片8元

2020-01-30 12:37

名家觀點／武漢肺炎衝擊經濟 挑戰才開始

2020-01-30 01:54

財經觀點／善用ETF四優勢 參與國際市場

2020-01-29 23:47

陸下令延後開工 衝擊五萬台企

2020-01-29 23:37

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

經濟部：即起至30日將釋出2270萬片口罩零售販賣

2020-01-28 17:25

協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

2020-01-28 12:24

美對鋼鋁產品加稅 衝擊台廠

2020-01-28 03:36

美將對鋼鋁衍生品加徵進口關稅 我國輸美產品恐受影響

2020-01-27 15:39

七大熱門工作 含金量高

2020-01-24 02:48

財經觀點／AI浪潮 醫療照護產業轉型契機

2020-01-24 00:06

機車商爭補助 喊油電平權

2020-01-22 00:16

花蓮…唯一油、電平權的地方

2020-01-22 00:16

政策方向 牽動電動、燃油機車市場消長

2020-01-22 00:15

去年GDP增幅 上修至2.73％

2020-01-21 23:13

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20
看更多

熱門文章

陸下令延後開工 衝擊五萬台企

2020-01-29 23:37

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

2020-01-29 18:22

儲蓄不光存錢這麼簡單 30歲前當上百萬富豪的11條法則

2020-01-29 17:50

庫克：武漢肺炎 生產新變數

2020-01-29 23:37

股匯同步重挫！ 新台幣開盤重貶1.44角

2020-01-30 09:13

武漢肺炎能再次重挫房價？專家直指兩大關鍵今非昔比

2020-01-29 17:59

武漢肺炎衝擊鴻海科技園生產 影響員工逾萬人

2020-01-30 09:32

宏達電31日改居家上班 全公司加強消毒

2020-01-29 17:39

口罩來了！這家公司過年5天拚出近70萬片

2020-01-30 14:50

名家觀點／武漢肺炎衝擊經濟 挑戰才開始

2020-01-30 01:54

善用零錢存款機 日本網紅教「薪水袋儲蓄法」

2020-01-29 18:00

電子業緊急因應 調度產能

2020-01-29 23:39

漢來公主侯嘉騏 傳掌中和羊毛

2020-01-30 01:23

疫情升溫 觀光業成最大受災戶

2020-01-29 23:25

彰銀理專涉挪用客戶資金 金管會恐開罰

2020-01-30 13:17

行政院：將每日徵購400萬片口罩 售價不高於每片8元

2020-01-30 12:37

武漢封城 有國銀行員回不了家…

2020-01-30 09:00

5G需求引爆商機／七大科技應用 投資新亮點

2020-01-30 02:07

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

5G需求引爆商機／CMOS感測元件 供不應求

2020-01-30 02:07

裕隆 延攬中華電前財務長陳伯鏞

2020-01-30 01:23

侯嘉騏傳掌中和羊毛…哈佛學霸 擅長大數據

2020-01-30 01:23

武漢肺炎疫情擴散 法人：對中國經濟的影響比SARS嚴重

2020-01-30 15:52

現金禮券消費 可索取發票

2020-01-30 03:30

口罩廠 加班趕出貨

2020-01-29 23:23

5G需求引爆商機／Mini LED 將放量

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／WiFi 6 需求上升

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／半導體 製程升級

2020-01-30 02:07

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

5G需求引爆商機／邊緣運算 大廠卡位

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／多鏡頭 手機主流

2020-01-30 02:07

中概傳產業全面備戰 台幹多留守台灣

2020-01-29 23:39

新台幣午盤大貶2.56角 暫收30.262元

2020-01-30 12:33

疫情升溫…宅經濟燒 電商、物流得利

2020-01-29 23:21

永豐金黃蔭基看「漢天鵝」 衝擊台GDP 0.11個百分點

2020-01-30 03:15

蘋果穿戴創佳績 供應鏈唱旺

2020-01-29 23:32

公銀防疫 取消新春團拜

2020-01-30 03:15

以房養老升溫 核貸增三成

2020-01-29 23:29

5G需求引爆商機／散熱模組 加速擴產

2020-01-30 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top