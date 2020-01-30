行政院：將每日徵購400萬片口罩 售價不高於每片8元

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，對於防疫作為，行政院今（30）日宣布政府將依法統一徵用購買口罩作為防疫物資，每日徵購400萬片，以作全國整體調度使用，統一價格不會高於現行每片新台幣8元，限購數量則待進一步公布。衛生福利部說明，目前開工後日產量預期為400萬片，未來也希望提高到700萬片。

今日為農曆元月初六，為春節後的開工日，行政院今日召開春節後首次行政院會，討論包含衛福部的「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」（武漢肺炎）等狀況與因應作為，以及國發會的「2020經濟情勢展望」。

衛福部次長何啟功在院會後記者會表示，中央原希望口罩每日生產量有390萬片，經經濟部與業者協調及努力擴充產能，可望擴充到420萬片，未來可望達500萬片，院長蘇貞昌也指示希望未來能擴充達到700萬片或更多。

何啟功表示，目前將會由中央盤點目前每日口罩的使用量以及銷銷量，若發現通路狀況仍不通暢，經濟部與｢嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」有考慮成立一個集中平台，以掌控口罩通路與流向，採取徵用措施統一管理平台與物流。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）說明，行政院召集經濟部、衛福部兩部會，政府將依《傳染病防治法》，由政府統一徵購口罩為防疫物資，統一調控，提供防疫所需並統一售價，盼防止價格哄抬，且經濟部會協調產量，持續強化供給。

Kolas說明，目前初步擬定每日向業者統一徵購400萬片口罩，徵購的對象為日產量5,000片以上的業者，作為統一調度給全國使用，至於價格、限購數量仍維持每人3片、每片8元的原狀，但未來不會高於目前價格，細節仍待指揮中心進一步宣布。