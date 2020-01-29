財經觀點／善用ETF四優勢 參與國際市場

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠。圖／群益投信提供 分享 facebook 全球股市今年續熱，至今已有十個股市創下歷史高點過，全球今年多頭行期仍可期，投資人除了以股票、基金參與外，不妨考慮擁有更多的選擇以及更高的彈性及靈活度的股票ＥＴＦ，參與國際市場行情。

統計國內投信發行的海外股票ＥＴＦ檔數，包含一般型、槓桿型和反向型ＥＴＦ檔數有六十四檔；依投信投顧公會分類，又可再分單一國家類、產業類、區域類以及不動產，布局的市場和產業橫跨美國、日本、中國大陸、香港、印度、歐洲、新興市場、地產、生技、半導體、人工智慧等，足以提供投資人靈活布局全球市場。

ＥＴＦ具有買賣容易、風險分散、資訊透明及交易成本低等優勢，投資人透過股票交易帳戶即可買賣，而買進一筆ＥＴＦ等同買進一籃子標的，相較投資單一標的，具有更好的風險分散性；加上ＥＴＦ是採被動式管理，指數成分股定期揭露，資訊透明程度高。此外，ＥＴＦ交易成本也相對低，投資人若想掌握特定市場或產業投資契機，選擇適合的ＥＴＦ投資，便可輕鬆參與該市場或產業的成長。

在海外股票ＥＴＦ產品多元發展下，追蹤指數也不再只局限大型藍籌股指數，還發展出以追蹤中小型成長股、特定產業指數為主的ＥＴＦ產品，也讓投資人在以ＥＴＦ資產配置有更多選擇。

舉例而言，看好中國中小型股成長潛力的投資人，可透過追蹤深證中小板指數ＥＴＦ來布局，以掌握大陸新經濟興起趨勢；而在人口趨勢老化下，生技醫療產業各方面需求仍暢旺，其中美國居全球生醫產業領頭羊，產業指標性指數ＮＢＩ指數成分股主要由美國生技和製藥股組成，相關ＥＴＦ更是投資人投資生技醫療產業可多加善用的工具。