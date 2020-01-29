親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

財經觀點／善用ETF四優勢 參與國際市場

2020-01-29 23:47聯合報 群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠。圖／群益投信提供
群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠。圖／群益投信提供
分享
全球股市今年續熱，至今已有十個股市創下歷史高點過，全球今年多頭行期仍可期，投資人除了以股票、基金參與外，不妨考慮擁有更多的選擇以及更高的彈性及靈活度的股票ＥＴＦ，參與國際市場行情。

統計國內投信發行的海外股票ＥＴＦ檔數，包含一般型、槓桿型和反向型ＥＴＦ檔數有六十四檔；依投信投顧公會分類，又可再分單一國家類、產業類、區域類以及不動產，布局的市場和產業橫跨美國、日本、中國大陸、香港、印度、歐洲、新興市場、地產、生技半導體人工智慧等，足以提供投資人靈活布局全球市場。

ＥＴＦ具有買賣容易、風險分散、資訊透明及交易成本低等優勢，投資人透過股票交易帳戶即可買賣，而買進一筆ＥＴＦ等同買進一籃子標的，相較投資單一標的，具有更好的風險分散性；加上ＥＴＦ是採被動式管理，指數成分股定期揭露，資訊透明程度高。此外，ＥＴＦ交易成本也相對低，投資人若想掌握特定市場或產業投資契機，選擇適合的ＥＴＦ投資，便可輕鬆參與該市場或產業的成長。

在海外股票ＥＴＦ產品多元發展下，追蹤指數也不再只局限大型藍籌股指數，還發展出以追蹤中小型成長股、特定產業指數為主的ＥＴＦ產品，也讓投資人在以ＥＴＦ資產配置有更多選擇。

舉例而言，看好中國中小型股成長潛力的投資人，可透過追蹤深證中小板指數ＥＴＦ來布局，以掌握大陸新經濟興起趨勢；而在人口趨勢老化下，生技醫療產業各方面需求仍暢旺，其中美國居全球生醫產業領頭羊，產業指標性指數ＮＢＩ指數成分股主要由美國生技和製藥股組成，相關ＥＴＦ更是投資人投資生技醫療產業可多加善用的工具。

生技半導體香港人工智慧

延伸閱讀

錢進海外市場 聚焦5產品

生技醫療股 資金避風港

海外股票ETF 存股利器

台灣指數系列、高股息指數成分股調整

相關新聞

陸下令延後開工 衝擊五萬台企

2020-01-29 23:37

名家觀點／武漢肺炎衝擊經濟 挑戰才開始

2020-01-30 01:54

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

經濟部：即起至30日將釋出2270萬片口罩零售販賣

2020-01-28 17:25

協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

2020-01-28 12:24

美對鋼鋁產品加稅 衝擊台廠

2020-01-28 03:36

美將對鋼鋁衍生品加徵進口關稅 我國輸美產品恐受影響

2020-01-27 15:39

七大熱門工作 含金量高

2020-01-24 02:48

財經觀點／AI浪潮 醫療照護產業轉型契機

2020-01-24 00:06

日商搶攻服務業 三井董事長：台灣非常值得期待

2020-01-23 11:25

勞工退休金只能領一次？這樣做退休金可一領再領

2020-01-23 10:41

勞動部「青年職得好評計畫」協助青年釐清職涯優勢

2020-01-23 10:25

機車商爭補助 喊油電平權

2020-01-22 00:16

花蓮…唯一油、電平權的地方

2020-01-22 00:16

政策方向 牽動電動、燃油機車市場消長

2020-01-22 00:15

去年GDP增幅 上修至2.73％

2020-01-21 23:13

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20
看更多

熱門文章

緊急口罩貴森森為何要賣8元？官員：依據三點定價

2020-01-29 13:07

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

2020-01-29 18:22

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

武漢肺炎肆虐 和碩：開放台幹自主決定展延赴陸

2020-01-29 17:12

鴻海發布重訊：成立防疫指揮中心 掌握各廠商營運

2020-01-29 09:40

儲蓄不光存錢這麼簡單 30歲前當上百萬富豪的11條法則

2020-01-29 17:50

武漢肺炎擴散 Google台灣辦公室傳暫時關閉至2月3日

2020-01-29 10:14

宏達電31日改居家上班 全公司加強消毒

2020-01-29 17:39

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

善用零錢存款機 日本網紅教「薪水袋儲蓄法」

2020-01-29 18:00

鋼塑兩大產業 2020年展望喜憂看法不同

2020-01-29 10:29

綜所稅首度可無卡申報 2大新措施5月上路

2020-01-29 11:44

武漢肺炎能再次重挫房價？專家直指兩大關鍵今非昔比

2020-01-29 17:59

5G手機及去美化效益 半導體供應鏈今年續受惠

2020-01-29 10:27

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

2020-01-29 13:44

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

公股銀行明全數取消新春團拜 並進行防疫相關措施

2020-01-29 15:28

鴻海集團鄭州園區 春節後延後開工

2020-01-29 15:29

Q1法說 伺服器、車電也吸睛

2020-01-29 13:44

宏達電與疾管署合作開發的疾管家 訂閱數倍增

2020-01-29 16:45

聯茂湖北並無廠區 公司澄清網路謠言

2020-01-29 15:32

5G時代即將來臨 使用者體驗左右娛樂產業命運

2020-01-29 10:29

陸下令延後開工 衝擊五萬台企

2020-01-29 23:37

武漢肺炎燒 證交所團拜取消 財務影響明日開盤前公告

2020-01-29 21:35

電子業緊急因應 調度產能

2020-01-29 23:39

武漢肺炎衝擊市場信心 專家估新台幣回檔修正

2020-01-29 16:37

庫克：武漢肺炎 生產新變數

2020-01-29 23:37

全面防堵特殊傳染性肺炎 華航、長榮、星宇等航空小心應戰

2020-01-29 11:46

健鼎江蘇、湖北廠無員工感染 成立防疫應變小組

2020-01-29 16:43

國巨：蘇州和東莞廠區 配合當地政府規定春節後復工

2020-01-29 17:45

臻鼎大陸延後開工 復工後將彈性調高產能

2020-01-29 21:31

疫情升溫 觀光業成最大受災戶

2020-01-29 23:25

蘋概指標廠 防疫大作戰

2020-01-29 23:35

如何理財將獲利極大化？AI助陣可優化年報酬25%

2020-01-29 18:42

精測總經理黃水可：把最好的留給員工

2020-01-29 11:05

武漢疫情擴大 美喆KY廣東工廠復工延至2月10日

2020-01-29 19:10

Global Mall春節連假強強滾 人潮成長3%、業績成長7%

2020-01-29 16:46

王品中國宣布 中國門店配合各地政府延遲復工延後開業

2020-01-29 18:23

口罩廠 加班趕出貨

2020-01-29 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top