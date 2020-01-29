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緊急口罩貴森森為何要賣8元？官員：依據三點定價

2020-01-29 13:07經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

由於新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，帶動國人購買口罩需求，衛福部釋出的戰備口罩1,800萬片，由經濟部協調四大超商以每片8元，每天限量600萬片供應市場需求，但平常一片2至6元的口罩，為何現在每片要賣8元？又為何是每人限購三片?

記者超商實地採購口罩，店員按步驟消毒雙手、套上膠套，取出口罩分裝、結帳後將口罩交...
記者超商實地採購口罩，店員按步驟消毒雙手、套上膠套，取出口罩分裝、結帳後將口罩交付消費者。記者洪哲政／攝影
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經濟部官員表示，關於口罩價格和購買數量，是在28日上午，經濟部沈榮津部長邀集衛福部代表，與國內四大超商、量販店、連鎖藥妝店及連鎖藥局等通路商，還有國內生產口罩的供應商，以及物流業者，討論口罩供銷問題，所共同提出的解決方案。

經濟部官員表示，考量進貨成本、物流和管銷等費用，加上又是急件處理 ，決定一片口罩賣8元；因為情況緊急，超商口罩是整盒進貨 ，口罩進來之後，還要分裝銷售，例如買塑膠袋包裝等，都是超商業者臨時多出來的成本，因此經過討論每片以8元定價。

至於每人限購三片，則是根據衛福部建議，每人每天口罩需求量所設定。經濟部官員表示，消費者也可以每次只買一片，但最多就是一次買三片；如果媽媽要幫小孩買口罩怎麼辦？官員表示，媽媽可以帶著小孩一起去超商，每個人頭一次限買三片，媽媽帶一個小孩去超商，就可以買六片。

經濟部官員指出，疫情擴大之後，口罩需求量較平常超過10倍；國內10多家口罩製造廠商，目前外科口罩產能合計每天188萬片，最高產能可達244萬片，年後開工，產能全開，應該還可以再「逼」出更高的產量，但還需要過完年與口罩製造商聯繫了解狀況後，才能掌握更精確的數字。

目前官方緊急做法，1月28日到30日衛福部每天釋出600萬片儲備的平面手術口罩給7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商。1月29日到30日陸續供應470萬片口罩，供醫療院所內部或周圍之藥妝醫材通路，包括康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生，同樣是零售散賣。

超商經濟部

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