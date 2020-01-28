我積體電路在東協市占率穩居第一 光學元件也竄升

投資帶動出口。經濟部統計處指出，因我對東協投資以製造業為大宗，帶動對我上游原物料之需求，東協成為我第二大出口地區。去（2019）年前10月我對東協出口，電子零組件占比攀升逾四成。此外，我積體電路在東協市占率穩居第一，光學元件市占率快速提升，緊追中國大陸。

我對東協電子零組件、積體電路出口續增，反映東協已成為我科技電子業的製造基地。

經濟部統計指出，東協經濟實力逐步提升，先於2004年超越歐洲成為台灣第三大出口地區；接著在2007年超越美國成為台灣第二大出口地區，僅次於我對中國大陸出口。

東協占我國出口比重自2001年的12.2%上升至2018年的17.4%，顯示我與東協市場經貿往來日益密切。

而且，歷年統計顯示，我對東協投資，製造占比達近三成，金融保險占二成四。因此，製造業投資帶動我對東協出口。

若觀察我各產業對東協出口，經濟部統計顯示，電子零組件一枝獨秀，占比由2011年的31.9%上升至2019年前10月的41%；相較之下，隨著東協國家落實油品進口多元化政策，加上油價下跌，我對東協出口礦產品占比由2011年17.4%降至8%。

而我對東協出口電子組件中，又以積體電路及光學元件在東協市場具有競爭力。經濟部統計指出，2018年東協進口我積體電路金額達427億美元，市占率達28.5%，排名第一。其中我積體電路在新加坡、馬來西亞、泰國均居第一位；在越南及菲律賓排名第二，僅次於南韓。

因東協手持裝置鏡頭需求大幅成長，經濟部統計指出，我光學元件在東協進口市占率由2012年1.5%大幅上升至23.8%，表現優異，緊追中國大陸市占率25.9%。