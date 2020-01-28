東協投資閃亮亮！我金融保險多投資星國 製造業往越南跑

受惠於美中貿易戰，東協近年成為各國投資閃亮新星。經濟部統計處指出，歷年來我對東協累計投資371.7億美元，占我對外投資25.7%。東協十國中，我對新加坡投資142.5億美元最多，越南107.5億美元次之。而且，金融保險業多赴新加坡投資，製造業則往越南投資。

除了美中貿易戰影響，近期中國大陸爆發大規模武漢肺炎疫情，大陸當局宣布春節後延後開工，在此情勢下，更凸顯投資東協之優勢，全球製造業生產基地持續由中大陸移往東協國家之趨勢可望延續，經濟部持續強化與東協國家之國際連結，協助台商布局東協。

經濟部統計處分析東協外人直接投資之近況。東協土地面積逾448萬平方公里，6.5億人口，僅次於中國大陸及印度，為全球第三大。2018年東協GDP（國內生產毛額）達2.9兆美元，為亞洲第三大經濟體，也是我國重要貿易及投資夥伴。

經濟部指出，自2017年下半年起，受美中貿易戰影響，各國製造商紛紛移出中國大陸，而鄰近中國大陸、且薪資相對低廉的東協成為首選，帶動近期各國投資東協之熱潮，自2017年起，東協吸引外資超過中國大陸，僅次於美國。

經濟部統計處指出，2012年至2018年期間，東協平均每年吸納1296億美元直接投資，其中東協國家相互投資占17.8%，其餘82.2%來自其他國家，依序為歐盟、美國、日本、中國大陸、香港、南韓，台灣則為東協第七大外資來源。

經濟部統計處引述投審會資料分析，自1952年至2019年10月我國對東協累計投資371.7億美元，占我對外投資約四分之一（25.7%）。其中，我對東協投資最多是新加坡，累計投資142.5億美元，占比達三成八，最大投資案為聯發科收購英屬開曼群島開曼晨星半導體公司部分股權。

越南則是我投資東協的第二大國。統計顯示，我國累計對越南投資107.5億美元，占我累計對東協投資額近二成九，最大投資案為台塑河靜鋼鐵廠。我對泰國和馬來西亞投資則分居第三、四名。

若進一步觀察各產業對東協國家之布局，經濟部統計發現，我國對新加坡及菲律賓投資以金融及保險業為主；其他各國則均以投資製造業為主，其中，我對越南投資製造業之占比更高達86.3%，越南可說是我製造業在東協、也是中國大陸以外最大生產基地。