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美對鋼鋁產品加稅 衝擊台廠

2020-01-28 03:36經濟日報 記者戴瑞瑤／台北報導

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美國總統川普宣布從2月8日起，美國將對鋼製衍生產品額外加課25%進口關稅，並對鋁製衍生產品額外加徵10%進口關稅。

經濟部昨（27）日表示，2018年美加徵的鋼鋁國安關稅時已對我輸美鋼鐵產生影響，這次美再次引用相關條款，關稅進一步擴及鋼、鋁衍生產品，但文告中並未詳細說明新措施適用的產品清單，將持續注意後續發展，研議可能協助我國廠商的作法。

川普於美東時間1月24日發布，將自2月8日零時起對同時符合以下要件的輸美鋼鐵衍生產品加徵25%關稅，以及對鋁衍生產品加徵10%關稅：第一，鋼或鋁占其整體原料成本達三分之二或以上；第二，該產品2018年6月至2019年5月進口量，相較前兩年同期均分別增加者；第三，自2018年6月起該衍生產品之進口增幅，超過同期美國貨品總進口量平均增幅4%者。

川普也曾於2018年3月8日以進口鋼、鋁產品危及美國國家安全，援引1962年「貿易擴張法」第232條，對相關產品加徵國安關稅，又簡稱為「232國安關稅」。

經濟部指出，依照我國海關統計，2019年我國232涵蓋鋼品輸美金額為8.5億美元，較2018年減少28.42%，輸美重量為69.85萬噸，也較前年減少28.03%，顯示美國政府於2018年3月加徵的鋼鋁國安關稅已對我輸美鋼鐵產生影響。

經濟部指出，美國這次再度援引相關條款，將該項關稅進一步擴及鋼、鋁衍生產品，主要是因2018年課徵鋼、鋁國安關稅以來，美國內鋼鐵產能利用率仍未穩定維持在80%以上。經濟部表示，雖然24日發布的文告中，美國並未同時公布將加徵關稅的鋼、鋁衍生產品清單，但有提及部分產品美進口數量大增，包括：鋼釘、大頭釘、圖釘、訂書針、鋁製纜線、汽機車用鋼鋁保險桿近似衍生物等。經濟部將持續注意後續發展及蒐集相關資訊。

關稅國安

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