財經觀點／AI浪潮 醫療照護產業轉型契機

勤業眾信醫療照護產業負責人溫紹群。圖／溫紹群提供 分享 facebook

在物聯網、穿戴式裝置、人工智慧（AI）等數位科技輔佐下，醫療照護逐步跨出醫院圍牆，除推動醫療照護場域轉移，也刺激醫療機構與科技產業跨界創新合作，將醫療照護的服務內涵帶向更個人化、自主化的方向發展，構建以消費者為主體的預防醫療機制，並在產業鏈中取得「心」價值，迎接醫療照護產業全新典範轉移的契機。

科技發展正全面翻轉醫療照護產業。面對醫療資料互通開放與醫療場域去中心化趨勢，未來全球醫療照護產業的發展重點，將由治療疾病轉向改善健康；同時，連網裝置與醫療資料互通，也將帶領消費科技與醫療科技走向融合，朝推出更有效、更符合成本效益的照護方案邁進。

勤業眾信「二○二○醫療照護產業展望」報告指出，全球醫療照護產業須關注「高度互通資料、消費科技公司參與並崛起、智慧健康社群影響力發酵」議題。

現今消費者對自身健康監測參數的掌握程度，已是二○一三年的二點五倍，消費者擁有的健康資訊愈完整，愈有機會在不同機構間自由轉換運用，成為醫療體系最大權力者。在健康感測技術進步帶動下，可即早處理潛在的健康風險。未來醫療照護重點將是「維護健康」，而非僅因應疾病。

隨著高度互通的資料與安全開放的平台逐步構建完成，將有效鏈結目前獨立而不連貫的醫療機構，推動醫療照護模式跳躍性發展。Google、Apple、Amazon等消費科技巨頭企業，因提供消費者健康資料存取服務，成為醫療照護產業的新參與者。

研究發現，飲食、運動、社經地位與居住環境才是健康的關鍵，在物聯網與穿戴式裝置幫助下，智慧健康社群的影響力發酵。

台灣已邁入高齡社會，面對醫療人力短缺的困境，須善用健保資料與AI技術，以提升醫療照護的營運效率，建議台灣醫療照護產業應關注預防醫療、開放健保資料應用及外溢型保單」議題。未來，台灣的醫療照護產業將逐漸走向科技助攻帶來的嶄新局勢，以消費者為中心、整合生活圈、邁向永續，以全面維護消費者健康。