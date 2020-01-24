七大熱門工作 含金量高

鼠年向前衝，隨科技浪潮來襲，湧現新興工作型態，究竟有哪些亮點產業，1111人力銀行盤點「鼠年七大熱門工作」，包括數據分析師、電商營運管理師、軟體工程師、資安專家、理財規劃師、業務人才及健康管理師，均為2020年含金量高又深具發展潛力的工作選項。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook

許多人選擇在年後轉職換跑道，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，數據分析在資訊時代已成為發展趨勢，連帶使數據人才的職缺增加、「數據分析師」待遇提升。

據1111人力銀行薪資公秤發現，具備演算能力的工程師，大學畢業生起薪直逼4萬元，碩士生入行起薪高達4.6萬元，顯示能快速處理巨量資料的人才奇貨可居。

從生活日常觀察，隨著科技變遷，在人手一機的時代，帶動台灣民眾消費習慣轉變，讓電商大餅年年成長；而電商商機所衍生的新興職務應運而生，「電商營運管理師」被視為未來七大熱門高薪工作。 鼠年七大熱門工作 圖／經濟日報提供 分享 facebook

何啟聖強調，手機中的每一個App都是「軟體工程師」心血結晶，隨著互聯網設備的激增，不只手機裝置，甚至在3C商品、智慧家電都需要相應的軟體，自然也需要更多的「軟體工程師」。

而數位化的時代，生活大小事不用出門就能一指搞定，個資也曝露在虛擬世界中，過去網購竊取個資的詐騙案件層出不窮，隨國際上對於資通安全的規範都更加嚴謹，企業對於網路資安越發重視，熟悉軟體並了解網路運作的「網路資安人才」需求量也明顯增加。

至於「理財規劃師」部分，何啟聖說，隨金融領域法規鬆綁，市場上可運用的理財工具愈來愈多元，不論是家庭的財務規劃或大企業的風險投資，都需要優秀專業的理財規劃人才評估。

此外，不論2020年景氣好壞，企業都需要業務人才擴大市占、挖掘新商機，且營收攸關企業經營命脈；市況好時，需要超級業務衝刺拉升業績，市況差時，更需要業務人才穩固疆土，避免流失客群。

隨台灣高齡化日趨嚴重，「健康管理師」工作機會大增，包括政府單位、長照機構、社福團體、連鎖藥妝藥局，以及健檢中心與健身中心皆需要健康管理師提供專業衛教諮詢。

然而，台灣醫療人才培育現況缺口大，再加上來自國際人才市場的磁吸挑戰，何啟聖分析，展望2020年，健康管理師必成為搶手職缺。

電商營運管理師 超夯

台灣民眾的消費模式改變，讓電商大餅年年成長，所衍生的新興職務也應運而生，「電商營運管理師」被視為未來鼠年的七大熱門高薪工作之一。

隨著科技變遷，人手一支智慧型手機，帶動台灣民眾消費習慣轉變，讓電商市場逐年成長。據統計，台灣電子購物業2018年營業額達1,894億元，年增12.4%，近八年平均每年成長8.1%。

全球自由職業平台Upwork調查，年薪10萬美元或以上的18個自由職業中，電子商務發展專家，包含開發人員、在線營銷和電子商務解決方案等，平均年薪上看10萬美元。至於台灣就業市場，1111人力銀行數據分析，電商技術主管薪資一年以下平均高達50,254元，任職七至九年平均薪資可望超過6.5萬元；對於未來的職涯發展，電商技術主管下一份工作的薪資，平均能提升三成。

電商營運管理師必備的技能包含電子商務網站經營策略規劃、執行控管、營運、管理，還得跨部門管理並整合各項專案，確保進度；除電商營運專業，還得熟悉物流、金流、資訊流及相關支付稅務法令的能力，更要跨部門推動新品牌的電商計畫及策略。

數據分析師 需四特質

數據分析在資訊時代成發展趨勢，連帶使數據人才的職缺增加、待遇提升，1111人力銀行分析，進軍「數據分析師」人才的四大特質，包括定義和釐清問題、邏輯思考能力、數理與資訊工程能力，以及跨界合作能力。

究竟數據分析師有多夯？據1111人力銀行薪資公秤發現，具備演算能力的工程師，大學畢業生起薪直逼4萬元，碩士生入行起薪高達4.6萬元，說明快速處理巨量資料的能力的人才奇貨可居。

成為「數據分析師」首要條件，要能定義和釐清問題，數據科學家必須要看當下要解決什麼問題，再以那個指標去回答。同時，也要具備「邏輯思考能力」特質，數據科學家工作時，常需要透過想像力建立假設，然後去驗證它，並建立模型，這個過程仰賴優秀的邏輯思考能力。

此外，特質三，應有基礎的「數理與資訊工程能力」，須培養對數字的敏銳度以及「商業嗅覺」，否則空有數據分析的絕活，但缺乏商業眼光依然徒勞無功。最後要有「跨界合作能力」的特質，除了邏輯好之外，要融合自身生活經驗，所以跨界合作能力顯得格外重要，因為不同的產業別需要不同的觀點。

理財規劃師 重視證照

隨著金融領域法規的鬆綁，市場上可以運用的理財工具愈來愈多元，小至為家庭量身定做財務規劃，大至企業旗下的投資風險評估等，都非常需要專業的「理財規劃師」來指點迷津。

農曆春節過後，不少家長會替子女儲蓄壓歲錢，作為將來求學、就業所用；又觀察在理財規劃方面，多數人偏愛購買儲蓄險，據統計，2018年新契約保費收入高達1兆3,800億元，其中儲蓄型保單占比高達54%，說明民眾的理財意向趨於穩健保守。

從事理財規劃工作，要追求的是協助客戶創造財富，實現最大投資效益，根據社團法人台灣理財認證顧問協會（FPAT）統計，2019年下半年參加CFP（國際理財規劃顧問）、AFP（理財規劃顧問）專業能力測驗，並取得認證的人數，報考人次達1,825人次，創下十年新高，顯見「證照傍身」已是未來職場趨勢。

根據1111人力銀行薪資公秤顯示，工作經驗一年以上的「理財人員」平均薪資將近4萬元，與勞動部公布的2018年新鮮人平均起薪27,583元相較，足足高出45%，顯見數位金融熱潮方興未艾。

資安專家 各界搶著要

數位化時代，大小事不用出門就能「一指搞定」，生活已脫離不了網路的世界，個資也因此暴露在虛擬世界中；隨著國際上對於資通安全的規範都更加嚴謹，企業對於「網路資安人才」的需求量也明顯增加。

一般來說，網路資安工程師須具備一定的網路背景，熟悉軟體並了解網路運作，才能有效預防、或是即時處理正在發生的問題，避免事件擴張。

過去網購竊取個資的詐騙案件層出不窮，即便臉書也曾爆發個資外洩事件，在數位經濟時代，萬事萬物都與網路連結，資料都放在雲端上，因此資安問題又顯得更加複雜，各界也對資訊安全越發重視。此外，歐盟資料保護法（GDPR）在2018年開始生效，國際上對於資通安全的規範都更加嚴謹，而2019年元旦資通安全法也上路實施，許多企業對於網路資安的人才需求量明顯增加。

倘若本身就是網路人才，且對資安領域躍躍欲試，建議先考取證照，方能有更多談薪資的籌碼，行政院於2018年就公布「資通安全專業證照清單」，這也代表，證照已是入行必備。

一般來說，資安人才的月薪落在4.5萬至7萬，若是資歷深或主管上則有機會上看10萬，但網路資安工作環境高壓且燒腦，並須要隨時精進知識技能，想要挑戰前一定得做好萬全準備。

軟體工程師 錢景看俏

當App商店的產品愈多元，代表產業界對「軟體工程師」的需求逐年增長，更早已跨出科技業，單從消費市場對於線上購物、物流、影音娛樂的需求不斷增長，就可以看出業界對軟體工程師求才若渴。

從生活日常來看，行動科技的發達幾乎是人手一機，手機中的每一個App都是「軟體工程師」心血結晶。此外，互聯網設備的激增，3C商品、智慧家電，在生活運用上愈來愈普及，所有的產品都須要相應的軟體，自然也需要更多的「軟體工程師」。

科技發展快速，錢景看俏的職務非「軟體工程師」莫屬。觀察薪資級距，軟體工程師在台灣的就業市場中是高薪一族，即使是新鮮人，入門級的薪資學士在4萬元左右，碩士可以拉高到4.5萬元，隨著年資逐年增長，薪資會大幅提高。

據勞動部公布的「職類別薪資調查報告」，軟體開發及程式設計師平均收入為80,799元，傲視一般上班族。不過，跟全球相比，台灣軟體工程師的薪資還是相對低落的；以薪資水準最高的美國來看，軟體工程師的平均薪資超過10萬美元，相當於300萬台幣。

健康管理師 職缺大增

面對高齡化社會，政府積極推動長照2.0，使長者身心照護成為未來醫療保健市場主流，社會對於「醫療健康服務」需求與日俱增，帶動醫療保健產業的人力需求，瞄準趨勢發展，已有大學陸續成立運動相關健康促進科系，培育專業人才。國內大學學歷、三年工作經驗者，具高考護理師、營養師執照，待遇約落在4萬元起跳，若畢業於國外健康管理學系，並且領有美國健康管理執照者，薪資水平可達5萬元。

近年來日益受重視之全方位健康促進與員工身心發展議題，幸福企業專職聘僱Health & Safety Specialist （員工健康管理師），來規劃員工年度健康檢查，協助公司實施職業病預防。

健康管理屬於預防醫學的一部分，透過科學的管理方法，讓病患減輕醫藥費，也預防重大疾病的發生。包估政府單位、長照機構、社福團體、連鎖藥妝藥局，以及健檢中心與健身中心皆需要健康管理師提供專業衛教諮詢，推廣體適能與健康促進觀念。

根據1111人力銀行資料庫數據分析，對比2014年，2019年醫事人員相關工作職缺需求大幅成長40.1%，其中職能治療語言治療、專科護理師工作五年來全職職缺數更是翻倍。

業務好手 績效獎金多

不論景氣好壞，企業都需要業務人才來挖掘新商機並擴大市占率。而營收攸關企業經營命脈，唯有能幫企業創造漂亮營收數字的「業務人才」，永遠在職場能一枝獨秀，撐起公司營運成長的重任。

大環境的市況樂觀時，需要超級業務衝刺拉升業績，而市況不佳時，更需要業務人才穩固疆土，避免流失客群；要成為一名出色的業務，必須在客戶的需求上看到商機。從1111人力銀行資料庫觀察，與去年相比，業務的職缺數足足成長10%，包括科技業、生技業、金融業、不動產業，甚至是文教業，都強力徵召業務好手加入，換言之「業務是最求才若渴的職務，可說是永不失業的工作」。

雖然業務員的從業門檻不高，但工作型態極為競爭，以業績目標為導向，充滿挑戰，因此，除了純熟的銷售技巧，還必須具備強大的溝通力、抗壓性及危機處理能力，懂得聚焦自身強項，才能在汰弱留強的市場叢林中立於不敗。業務的收入大致分為「保障底薪制」及「獎金制」，前者在於提供業務新手磨合培訓期，得以保有固定收入，能專心受訓；後者在於鼓勵業務老鳥勇於挑戰高薪。