過年心酸頓失依靠 遠航員工陳情：盼復飛

遠航董事長張綱維昨天二度出面，帶著「投資代表人」律師蔡慧玲在遠東棚廠召開記者會，並宣布台中企業家蔡孟哲、房地產大亨「林董」等投資人將投資30億元，訴求「復飛就挹注資金」。

遠航員工今天上午到行政院、交通部陳情。遠航員工陳情書寫出：「我們是一群遠東航空員工，本公司因突發事件自108年12月13日起暫停飛航任務。目前全公司約1000多名員工皆堅守崗位正常到班，期主管機關能同意於最短時間內，全面復飛，恢復公司正常營運。」

陳情內容指出，「全公司員工皆仰賴這份工作養家活口，在此其中有許多都是這樣大半青春奉獻給公司的資深員工。在這景氣低迷且過年的同時，員工了解公司一時財務困難，但如主管機關無法准許遠航復飛，公司沒有營收，所有員工的家庭將頓時失去依靠，因此希望藉此陳情書，表達遠東航空所有員工的期待。」