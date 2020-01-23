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過年心酸頓失依靠 遠航員工陳情：盼復飛

2020-01-23 11:59聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

遠東航空停航42天、欠薪18天，遠航董事長張綱維昨天二度出面，訴求先「復飛」投資人就會挹注資金。今天遠東航空員工到行政院、交通部陳請，希望准許遠航復飛。交通部指出，不論廢照與否，復飛都須依民航法提出申請，重新經過五階段審查。

遠航董事長張綱維昨天二度出面，帶著「投資代表人」律師蔡慧玲在遠東棚廠召開記者會，並宣布台中企業家蔡孟哲、房地產大亨「林董」等投資人將投資30億元，訴求「復飛就挹注資金」。

遠航員工今天上午到行政院、交通部陳情。遠航員工陳情書寫出：「我們是一群遠東航空員工，本公司因突發事件自108年12月13日起暫停飛航任務。目前全公司約1000多名員工皆堅守崗位正常到班，期主管機關能同意於最短時間內，全面復飛，恢復公司正常營運。」

陳情內容指出，「全公司員工皆仰賴這份工作養家活口，在此其中有許多都是這樣大半青春奉獻給公司的資深員工。在這景氣低迷且過年的同時，員工了解公司一時財務困難，但如主管機關無法准許遠航復飛，公司沒有營收，所有員工的家庭將頓時失去依靠，因此希望藉此陳情書，表達遠東航空所有員工的期待。」

遠航員工陳情表示，懇請主管機關同意讓遠東航空得以再次飛上青天，讓公司有營收，讓新投資人順利將資金投入進來，讓全體員工工作權有所保障並得以延續。

遠東航空員工到政院、交通部陳情。圖／遠航提供
遠東航空員工到政院、交通部陳情。圖／遠航提供
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遠東航空遠航

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