勞工退休金只能領一次？這樣做退休金可一領再領

工作到幾歲之後就沒有退休金了?勞工退休金可以累積幾次？如果60歲之後再去工作，還有退休金嗎？在2005年勞退新制上路後，台灣退休制度具有高度彈性，勞工不但可以隨時轉換工作，不怕丟了年資，領不到退休金，即使領了勞保老年年金，不管62歲、66歲甚至70歲再工作，雇主都要繼續提撥退休金，沒有年齡、年資及次數限制。

首先，很多人都以為領了勞保老年給付後，就沒有退休金了，這完全不對。因為受僱勞工退休金應該至少有兩筆，一筆是勞保老年給付，另外一筆是勞退（又分為勞退舊制與勞退新制）。

也就是說，勞工若領了勞保老年給付（或年金），一定要記得還有勞退。實務上，很多勞工領了勞保，卻忙了還有勞退，因此勞工要切記自己應該有兩筆退休金。

那麼勞工老了之後，既領了勞保老年給付，也將勞退新制帳戶的退休金領完後，難道就沒有退休金了？其實不然。勞工應謹記一個原則，無論多老，只要繼續投入職場，而且是適用勞基法的公司，就一定可以再累積退休金。

舉例而言，阿輝今年63歲，已經提早申請勞保老年給付，目前正按月領勞保減額年金每月1萬5,000元。另外，因為他參加勞退新制年資只有10年，勞退新制帳戶約38萬元，他也已經全數領走。

他的孩子雖然已經長大，也有自己的工作，但是退休後生活太無聊，退休金也不是太足夠，因此去年4月他又接了保全公司的大樓管理員工作，月薪約2.5萬元。

阿輝原本以為他從此就不會再有退休金了，沒想到他工作第一個月收到薪資單，薪資單上看到保全公司提撥1,500元退休金，讓他既意外又驚喜。後來才知道，原來他雖然勞保、勞退都領過了，但是只要受僱，雇主還是要按月提撥新制退休金。

也就是說，如果阿輝工作二年，帳戶至少可再累積3.6萬元退休金（1,500元X24）。假設阿輝工作二年後離職，他就可以再把3.6萬元領走。

若是阿輝離開保全公司，到賣場挑選部分時段打工，還有退休金嗎?答案還是有。假設阿輝每月打工收入約8,000元，則雇主每月應提撥480元退休金到阿輝個人退休帳戶，假設阿輝只工作了八個月，則阿輝退休帳戶又累積了3,840元（480元X8個月）。阿輝可以馬上再把帳戶的錢領走嗎?

勞保局表示，勞工退休金條例第24條之一規定，勞工領取續提退休金，一年以一次為限。也就是說，雖然勞退新制帳戶只要滿60歲後就可以領走，但如果勞工領走後又繼續工作，帳戶持續有錢提撥進來，勞工雖然可以再領走，但與前次提領時間必須間隔一年。

以上述阿輝的情況為例，阿輝最後在賣場累積8個月退休金3,840元，必須與領走保全工作累積的3.6萬元相隔一年。