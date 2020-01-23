勞動部「青年職得好評計畫」協助青年釐清職涯優勢

勞動部為協助15-29歲連續失業6個月以上的青年積極尋職，推出「青年職得好評計畫」，由就業服務專業人員提供深度就業諮詢，據而擬定階段性職涯規劃，並完成專屬個人的客製化求職履歷卡，協助青年順利就業，並在青年穩定就業3個月後提供3萬元做為就業獎勵金。

26歲的小文原擔任維修工程師，去(108)年2月遭公司資遣後，求職不順利對未來更感到茫然，他到「基隆就業中心」尋求協助，雖然在就服員的安排下參加政府免費的職業訓練，但在結訓後卻對求職方向產生不確定感，想轉換跑道卻又不知道該做什麼？在小文失業長達8個月後，就服員主動關心他的求職狀況，運用勞動部試辦的「青年職得好評計畫」陪伴小文進行深度諮詢與測驗分析，重新盤點小文具有團隊合作、勇於挑戰、擅長機器操作及系統整合等職場優勢，協助小文製作個人專屬的客製化求職履歷卡，並推薦職缺，很快就獲得錄取工業機器裝修工程師一職。

小文目前負責基隆碼頭、港邊的重機械維修，並有機會出差到國外各碼頭精進技術，充分將職業訓練學習到的專業運用在工作上，他開心的說：「真的很喜歡這份容豐富多元更充滿挑戰的工作，也非常感謝勞動部的青年計畫以及就服員的引導，讓我找到適合自己的職涯方向穩定就業，對自己更有自信！」

想進一步了解「青年職得好評試辦計畫」，可上台灣就業通 （https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/2019/youth_plan/）網站查詢，或撥打免付費服務專線0800-777-888、勞動力發展署北分署02-89956399分機1468王小姐，亦可親臨轄區各就業中心洽詢由專人說明。