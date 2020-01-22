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春節用電需求少 中火、興達電廠明天起擴大降載

2020-01-22 19:00聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

興達電廠自小年夜(23日)起即擴大降載，規畫一半以上機組停機。 聯合報系資料...
興達電廠自小年夜(23日)起即擴大降載，規畫一半以上機組停機。 聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
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台電今表示，年假期間由於工業生產停止，商業活動也少，預估過年期間用電量較低，今年將在穩定供電的前提下降載，台中電廠與興達電廠自小年夜(23日)起即擴大降載，規畫一半以上機組停機。

台電表示，春節連假期間，台電將安排台中電廠及興達電廠擴大降載，今年年假規畫從小年夜起，台中電廠預計10部機組當中，將有5至6部機停機，興達電廠的4部機組也將有2部機停機，其他運轉的機組也均降載發電，並預計一路持續至29日年假結束，實際降載機組狀況仍須視供電情勢而定。

台電說明，去年在新機組陸續加入供電行列下，全台供電能力顯著提升，備轉容量率持續維持10%以上的綠燈，年假期間由於工業生產停止，商業活動也減少，用電需求較平日低。此外，從除夕到假期結束，用電需求也呈現先跌再升，除夕夜家家用電，初一出門拜年或踏青，初二回娘家，年假用電最低通常發生在初一或初二之間，初三起商家恢復營業，用電量持續攀升。

據台電預估，今年年假期間預計除夕負載為2150萬瓩，初一負載2080萬瓩、初二2030萬瓩、初三2100萬瓩，初四及初五分別為2210萬瓩與2330萬瓩。

台電強調，台電各電廠「春節不打烊」，在農曆新年假期仍持續運作，電廠在年假期間仍安排人力持續投入相關維運工作，讓大家「有電好過年」。另一方面，電廠也會考量供電情勢與用電需求，盡量安排機組在負載較低的連續假期期間維護檢修或大修，以便在年假結束開工後，全力提供國內經濟發展所需電力。

電廠台電供電

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