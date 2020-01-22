武漢肺炎持續擴大 經部：日產188萬副口罩供給沒問題

武漢肺炎持續擴大，針對口罩供需問題。經濟部長沈榮津今（22）日表示，已請商業司掌握電商和超商的供給量，以及價格情形。同時也已請工業局持續關注口罩生產廠商，初步了解目前口罩的供給量是沒有問題的。

工業局表示，目前已經掌握國內口罩製造業者產能，目前，國內平日產能每天可生產約188萬副口罩，國內的日需求為130萬副，其餘外銷。而依照過去SARS期間的經驗，每天會再增加平均一天14萬的需求。

因此，目前國內的每日產能，加上衛福部有超過4,000萬副的存貨，口罩絕對足夠。

經濟部提醒，請大家不必恐慌，勤洗手，注意政府防疫資訊，可以正常生活。