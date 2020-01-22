武漢肺炎持續擴大 沈榮津：台商目前沒有停工停產

武漢肺炎疫情持續擴大，經濟部長沈榮津今（22）日表示，目前台商在中國武漢約有61件投資案，約是1,800億的投資金額，且由於武漢是科技重鎮，因此台商的投資以面板和DRAM為主，但目前並沒有停工停產的消息傳出。