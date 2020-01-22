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雄三增程型試射：封鎖台海，嚇阻能力再提升？

武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

武漢肺炎持續擴大 沈榮津：台商目前沒有停工停產

2020-01-22 15:42經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

武漢肺炎疫情持續擴大，經濟部長沈榮津今（22）日表示，目前台商在中國武漢約有61件投資案，約是1,800億的投資金額，且由於武漢是科技重鎮，因此台商的投資以面板和DRAM為主，但目前並沒有停工停產的消息傳出。

台商疫情經濟部

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