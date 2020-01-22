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武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

因應武漢肺炎疫情 總統召開國安高層會議指示全力防疫

2020-01-22 12:59經濟日報 記者楊文琪／即時報導

針對中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎疫情，蔡總統在今（22）日召開國安高層會議，聽取政府相關部門最新防疫工作簡報，並就疫情資訊掌握、國際共同防疫、錯假訊息因應以及政府後續因應作為等，做出四點裁示，總統也請國人無需驚慌，維持正常生活，隨時注意政府提供的各項疫情資訊，強化自主衛生管理，就可以避免疫情的可能威脅。

總統裁示包括，第一、做好跨部門協調與疫情偵測管理，這次的肺炎疫情，適逢農曆年節期間，將有許多在中國經商、生活的國人回到台灣，春節期間也將有大量的國人旅運移動，請行政院及衛福部，有效協調各部會及各地方府，不論是在邊境國門、醫療院所或是社區，都應做好對於疫情的監測與管理。

全力圍堵疫情的擴散。也請國人無需驚慌，維持正常生活，隨時注意政府提供的各項疫情資訊，強化自主衛生管理。

第二、確實掌握國際疫情發展與資訊，國際與中國的疫情將隨著春節期間旅運迅速增溫。請陸委會及外交部協助掌握與各國最新疫情資訊，包括各項應對策略與作為，並提供必要的查證。

我國作為國際社會負責的一員，國內各項疫情最新訊息，也務必即時通報WHO等國際組織，協助共同防疫，若有需要國際合作的部分，也請外交部全力協助。

第三、充分的防疫溝通與即時的錯假訊息澄清，為了讓國人即時掌握資訊，避免不必要恐慌，並配合各項防疫工作，請政府團隊各發言系統， 即時提供充分的疫情、衛教資訊，藉由密集、完整的專家說明、大眾媒體、新聞訊息跑馬，或社群媒體等各種管道，提供國人正確的防護資訊，釐清疑問。對於疫情錯假訊息，務必即時澄清，避免造成訊息混亂與不安。

第四、隨時針對疫情狀況採取對應的應變指揮層級與作為，防疫沒有年假空窗，未來幾天及年假期間，可能出現中國或海外案例大量增加的情況。甚至包括國內疑似案例。

請行政院及衛福部，隨時依據疫情的發展與升級，調整中央疫情指揮中心應變層級。啟動跨部會的協調與相應對的處置作為。不受年節休假的影響。各部會的各項應對作為，應相應於疫情升溫的情況，

疫情情資國安武漢肺炎

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