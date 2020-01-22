台經院估今年經濟成長2.67% 較前次上修0.22個百分點

台灣經濟研究院今（22）日表示，就近期國際預測機構如國際貨幣基金組織（IMF）、經濟學人（EIU）、世界銀行（WB）與IHS Markit所公布的更新數據觀察，儘管多數預測機構下修2020年全球經濟成長表現，然下修幅度有限，加上近期美中雙方貿易緊張情勢降溫，有助於貿易與製造業活動可望觸底回升，此外，隨著多國推出財政政策搭配貨幣寬鬆以刺激經濟，新興市場及開發中經濟體表現將可望較2019年改善，抵銷了美中經濟持續下滑的風險。因此，最新預測2020年國內經濟成長率為2.67%，較2019年11月預測上修0.22個百分點。

台經院說，在內需方面，新車改款及電動機車銷售持續熱絡，加上百貨公司促銷活動帶動買氣，2019年1~11月整體零售業營業額增3.1%，為2012年以來新高，顯示民間消費仍維持一定動能。

再者，儘管2019年廠商發放獎金未如以往積極，然獎金發放與景氣好壞關聯性強，有鑑於2020年國內經濟表現將優於2019年，獎金年增率可望回升，加上基本工資調升、台股基本面穩健、台商回台投資效應持續，有助於國內就業環境改善，可望帶動民間消費升溫，惟國內人口老化及少子女化等結構性因素尚存，影響民間消費動能成長。

預估2020年成長率為2.05%，較前次預測微幅上修0.02個百分點。

在固定資本形成方面，受惠於全球供應鏈生產加速重組，加以5G基礎建設陸續開展，半導體廠商持續擴張先進製程，看好未來業績表現。儘管美中貿易協商近期已達成第一階段的協議，然而關鍵性問題仍沒有共識，不確定性風險因素依舊，有助於廠商回流持續升溫。

再者，由於5G建設投資金額較4G為高，近期5G頻譜競標已經陸續啟動，依照過去4G發展經驗，待釋照作業完成後，各大電信業者將開始佈建5G網路。預估2020年整體固定資本形成成長率為4.80%，較前次預測時增加0.60個百分點；其中民間投資成長率為4.15%，較前次預測時增加0.29個百分點。

在貿易方面，儘管美中雙方達成初步貿易協議，然美方仍維持部分的懲罰性關稅直至達成第二階段協議，不確定性仍存，市場需求回升有限，加上主要貿易往來國家經濟成長力道走緩，且國際油價成長空間有限，故輸出入預測較先前保守。

因此，預估2020年輸出與輸入成長率分別為2.87%及2.91%，較前次預測值分別下修0.43與0.54個百分點；預估2020年出口與進口金額成長率則為3.00%與3.10%，較前次預測值分別下修0.35與0.30個百分點。

在物價方面，雖然石油輸出國組織（OPEC）與其盟國達成協議，同意於2020年第1季擴大減產規模，有助於油價上漲，然全球原油需求量並未明顯回溫，加上美國原油產能再創新高，國際能源總署（IEA）預測石油生產將超過需求，全球石油市場仍面臨供應過剩。

整體來看，國內需求溫和，加上油價漲幅空間有限，通膨展望平穩，故預期2020年CPI成長率為0.86%，較前次預測數據下修0.24個百分點。

在雙率的部分，觀察近期主要國家貨幣政策方向，美國聯準會暗示2020年利率可能維持不變，歐洲、日本及中國則續維持貨幣寬鬆立場。

整體來說，隨著全球經濟回溫、避險情緒下滑以及美國與其他國家利差縮小的考量下，預期今年美元偏弱，走強空間有限。因此預估2019年平均30.28元新台幣兌1美元，較前次預測升值0.57元。利率的部分將視國內外景氣變化、國內通膨水準與各國利差等因素做動態調整。