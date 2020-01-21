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向山致敬 富邦產險擔任棲蘭100超馬合作夥伴

2020-01-21 23:25經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

支持行政院「向山致敬」開放山林政策，宣傳登山教育、環境保育等觀念，富邦產險熱情響應3月即將在宜蘭棲蘭林道開跑的「棲蘭100林道超級越野馬拉松」，守護國內外跑者徜徉於全台最大檜木群時的人身保障。

富邦產險總經理羅建明表示，富邦產險長期致力於體育相關活動的推展，包括世大運、路跑競賽等，一直扮演守護選手與主辦單位的人身財產安全的重要角色。本次特別為棲蘭超馬規劃專屬的短天期保險，包含醫療、緊急救援與個人責任險等，讓選手安心專注投入賽事，享受挑戰極限、突破自我的淋漓酣暢，實踐「正向的力量」。

富邦產險針對力求突破自我的超馬極限跑者推出短天期保險方案，投保年齡須介於15~70歲間，不需考慮職業別，國內外運動競賽及特定事故就醫皆可理賠，若不幸發生意外，相關緊急救援、住院費用也在承保範圍內；此外，個人責任險更有最高25萬元的理賠額度。

若是偏好一般馬拉松或郊山健行的群眾，富邦產險也提供適合路跑愛好者的「路跑保險」、熱愛山林族群的「登山保險」；如果是鍾情於各式戶外挑戰的活動咖，涉獵範圍包含路跑、自行車、拖曳傘、高空跳傘、攀岩/冰、武術比賽、潛水等特定活動，也可以選擇「精彩人生特定活動綜合保險」，將從事上述活動可能引起的失溫、熱痙攣等納入保障。

富邦產險致力於打造健康職場文化、持續推廣健康運動，對內守護員工健康，營造公司運動風氣；對外持續贊助各類體育賽事及藝文活動，厚植台灣與國際接軌的重要軟實力。

富邦產險總經理羅建明(中)21日出席「棲蘭100林道超級越野馬拉松記者會」，右為...
富邦產險總經理羅建明(中)21日出席「棲蘭100林道超級越野馬拉松記者會」，右為超馬協會理事長郭豐州，左為主題曲演唱者張心傑。富邦產險/提供
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