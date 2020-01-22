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名家觀點／用跨境平台 闢貿易新路

2020-01-22 00:48經濟日報 張岳博

數據時代到來，國際貿易面臨新秩序。台灣出口貿易占整體GDP比重高達六成，但這兩年在全球出口排名，卻由2000年時的14名退到18名；其中，中小企業年銷售額超過12兆元，內銷卻近八成。外貿市場潛力雖大，但中小企業如何轉型以重拾出口成長，延續全球外貿競爭力，成為產官顯學。

台灣中小企業過去靈活的銷售策略與扎實的製造服務力，造就台灣產品獲得全球認可。但網際網路時代，AI與數據正重構全球外貿模式，大家得看清楚三大趨勢。

一、擁有流量但沒有商品的新買家在全球各大C端電商平台崛起，創造新消費市場。二、大量的既有供應商透過網路尋找新供應商，進而調整產品以滿足新興消費者及商品高度競爭的需求。三、設備、機件、大型機具等大型生產設備，產生大量訂製需求。

如今生意大量移轉到網路上，中小企業若只關注熱門市場或憑經驗及感覺做決策，將錯失新商機。數位化貿易改變供應鏈銷售模式，若企業沒有具備數據行銷力、銷售流程管理力及新市場洞察力，台灣貿易無商可務的危機恐日漸浮現。2019年9月銷售數據顯示，40大行業買家數皆有超過雙位數比例的增長，再再顯示數據資源、數據化組織、高度用戶思維是迎接當今B2B商機的三利器。

精準目標市場資訊一直是企業積極想要掌握的，過去兩年來，台灣的中小企業也確實透過B2B電商平台掌握全球200多國的龐大市場洞察數據。以機械行業數據報告為例，機械類商品採購需求主要來自歐美國家及新興國家，前三大市場依序為美國、印度、英國，成長幅度前四名則是英國、印度、越南與德國。台灣機械商家在設計能力、品質控制、售後服務、產品價格等層面具備絕佳全球競爭力，以線性傳動元件研發與製造起家的精浚科技為例，藉由跨境電商平台成功拓展海外新市場，上線五個月就成功打入瑞士、烏茲別克、菲律賓、阿拉伯聯合大公國等，是利用大數據爭取到新市場的最佳範例。

再舉一例，國際運動風帶動戶外運動產業，我們透過數據發現，過去一年戶外休閒用品類別的全球企業買家數，年成長近四成且買家回購率高，市場以美、印、英、加及澳洲為大宗市場，其中以自行車、健身及塑形相關產品的訂單量和交易額表現最為亮眼。以台灣自行車品牌「SEic單車工廠」為例，該品牌是MIT台灣單車熱潮中的後起之秀，利用跨境電商平台的數據洞察工具拓展市場，成功打進歐美12國，出口量已占該企業年銷量的八成。

全球企業買家對台灣品牌的肯定，是中小企業的優勢，政府在協助產業走出去時，可思考透過跨境電商平台，運用高度貼近市場需求的數據力，讓產業界在多變的貿易市場中取得新興潛力客戶群，出奇制勝並再次引領全球外貿。（作者是阿里巴巴國際站台灣總經理）

跨境電商單車

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