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台塑集團林善志：大環境依舊不景氣 要朝高值化發展

2020-01-21 20:11經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

台塑集團總管理處今天舉行年終暮年會，席開86桌，包括台塑集團總裁王文淵，以及台塑企業管理中心常務委員王瑞華、王文潮、王瑞瑜等「四大天王」全部到齊，總共送出獎額203萬元的大獎，最大獎為獎金10萬元。王文淵保持低調，表示要當「無聲的總裁」，交由林善志代表致詞。

林善志表示，過去一年對台塑集團而言確實是多變、艱辛且困難的一年。年初油價上漲，看起來還不錯，沒想到5月之後油價走跌，美中貿易戰的影響開始浮現。台塑集團包含海內外企業，2019年總營業額為2.093兆元，比2018年衰退14.6%；獲利方面，去年稅前獲利2,074億元，更比起前年大幅縮水43.7%。

在環境不好情況下，且預測景氣會變壞，但總裁王文淵為照顧員工，同意去年變更年終獎金計算方式，從滾動式變成固定式，最後核算台塑集團去年年終獎金為4.94個月，如果按原公式只有3.14個月，等於多了1.8個月。而且王文淵還秉持「經濟不景氣，照顧員工就要更努力」，同意再加發1.5萬元紅包，使台塑集團員工實際領到的年終獎金達5.42個月，雖然和前幾年沒得比，但和外面企業比還是讓人羨慕。

展望今年，林善志表示，台灣經濟發展高度依賴出口，大陸、香港占台灣出口比重高達41%，美國占12%，兩者合計超過一半，台灣與兩大經濟體關連度相當大，兩大經濟體間的貿易戰，對我們衝擊很大。另外未來三年，包括美國、大陸的新增石化產能將急驟增加，市場「供過於求」，這也對台塑集團不利。

雖然大環境不能改變，但危機就是轉機，接下來集團各公司要加強產品的差異化、高值化研發，並落實AI運用，把公安做好，才能在國際上與一流石化公司競爭。

台塑集團總管理處今天舉行年終暮年會，台塑集團總裁王文淵(中)，以及台塑企業管理中...
台塑集團總管理處今天舉行年終暮年會，台塑集團總裁王文淵(中)，以及台塑企業管理中心常務委員王瑞華(右2)、王文潮(左2)、王瑞瑜(右1)和總管理處總經理林善志(左1)向大家敬酒。（曾仁凱／攝影）
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台塑集團王文淵

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