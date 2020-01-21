中火增2燃氣機組惹議 經濟部：未來不會火力全開

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台中火力發電廠增設2部燃氣機組通過環評，引發中部地方政府抨擊，台中市長盧秀燕今(21)日就質疑，現有10部燃煤機組，再加上2部燃氣機組，將讓中火成為世界最大的火力發電廠。

經濟部政務次長曾文生也在下午召開記者會解釋未來只會使用2部燃氣機組、6部燃煤機組，不會有火力全開的狀況。