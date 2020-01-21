中火10部燃煤機組火力全開？經濟部：已是過去式

經濟部今臨時召開記者會，針對昨環評通過後，外界批評中火10部機組火力全開。經濟部次長曾文生今強調，中火十部機組全開已經是過去式，去年不曾發生，未來不會發生；第二，兩部燃氣機組上線後，整個排放量會低於2011年的20%，只會剩下8000多噸，降低到剩下三分之一；第三，昨天環評委員有加嚴的條件要求，會盡努力達成。

曾文生今臨時召開記者會指出，外界批評中火十部機組火力全開這件事，從去年開始中火未曾有過一天十部機組火力全開，從2019年開始，中火十部機組未曾全開過，從去年開始就沒有，未來也不會有。

第二，曾文生指出，用電同時減少空汙排放才是問題主軸，從2011年開始，中火空汙排放14萬多噸，一路下降，到2016年時是3萬8000多噸，到去年底降到2萬3000多噸，未來持續下降，到天然氣機組上線後，會降到8000多噸。這在昨天環評大會中，台電已跟環評委員做報告，在新增燃氣機組替代燃煤機組，提供充分發電同時，也做到空排減少。

曾文生表示，大家在爭論留下四部備用機組，但這四部備用機組在供電出現特殊狀況，不論是大型機組跳機或饋線出現問題時，才會啟動，啟動條件非常嚴格，「兩部燃氣機組上線後，只有6部燃煤機組會運轉，沒有2部燃氣加10部燃煤在運轉這件事。」

何時會有備用機組上線？曾文生指出，要三條件加起來才可啟動；第一，必須在夏天、非空汙季；第二，空品AQI小於100，第三，備轉容量率小於8%，且備用四部機組中最多上線的只有兩部。而為何台電要保留十部機組，由六部來上線發電？曾文生說，主要是必須讓機組有更多維修與清理時間。

昨環評大會經過5個小時討論，曾文生表示，有三個加嚴條件：第一，備轉容量率不足時，會讓備用機組最多上線兩部，根據台電過往經驗，全年發生機率是3%，換算出來時數約200多小時，台電昨也跟環評委員承諾，這3%代表10天內240小時，未來兩部燃氣機組上線後，中火兩部燃氣與六部燃煤基礎上，如果有緊急狀況需要啟動超過六部燃煤機組，能運轉時間不能超過240小時，「沒有八部機組全天運轉的情況，也沒有兩部燃氣機組加八部燃煤機組全天運轉的情形。」

第二，針對中火五到十號機，當完成空汙改善設備後，每小時平均排放濃度要比現在下降得多，這是中市府代表提出來的，評估下來採取較好空汙排放設備，加上高頻率空汙排放設備檢修工作，加嚴每小時排放濃度。