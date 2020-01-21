蔡其昌轟國民黨阻燃煤機組更新：沒把慘輸教訓放心上

立法院副院長蔡其昌今天在臉書發文表示，「台中市民已經透過選票展現意志，難道國民黨還要繼續阻止中火高污染燃煤機組更新為燃氣機組？」圖／取自蔡其昌臉書 分享 facebook 台中火力發電廠新建2部燃氣機組計畫，昨日闖關環評大會有條件過關，其中4部舊燃煤機組轉為備用，不立即除役，引發台中市政府強烈反彈。台中市長盧秀燕今天表示，希望中央回頭是岸及時踩煞車，不要和民意做對，不要把中部人送進空汙毒氣室，「我們不會妥協」。對此，立法院副院長蔡其昌也在臉書發文表示，「台中市民已經透過選票展現意志，難道國民黨還要繼續阻止中火高污染燃煤機組更新為燃氣機組？」

蔡其昌表示，選前他多次提醒盧市長與國民黨，面對空污問題，中央地方應該儘速合作，除了加速中火高污染燃煤機組的更新進度，還有各項固定污染源與移動污染源都需要全面進行改善，否則只是一再拿中火政治操作的結果，有智慧的台中市民一定會用選票反映人民的意志！

蔡說，今天看到台中市政府又拿「備用機組」問題來阻止燃煤機組的更新，又一年拖過一年，國民黨到底有沒有把慘輸32萬票的教訓放在心上？繼續政治操作，繼續杯葛中央更新燃煤機組的決心，不把人民的意志放在眼裡，讓台中市陷入空污風暴中。他必須非常嚴厲的呼籲台中市政府，不要再拿市民的健康作為政治操作的工具！

蔡其昌提到，中央一再強調，「高污染的燃煤機組」更新為較環保的「燃氣機組」計畫，為了中部鄉親的健康，勢在必行。原本的燃煤機組都將停機作為「緊急用途」備用，如果發生緊急突發事件才會運轉，平常都不會運作，這點包含他在內的所有立法委員都會嚴格緊盯。不該拿緊急用途的備用機組來杯葛，誤導市民操作成要新增機組，選前用這種荒謬的指控，難道台中市民透過選票的教訓還不夠嗎？