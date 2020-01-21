去年第4季經濟成長概估上修至3.38％ 全年2.73％

再上修！主計總處今（21）日公布去年第4季GDP概估統計為3.38%，較11月預測數上修0.34個百分點；併計2019年全年經濟成長率概估為2.73%，也較預測數上修0.09個百分點。主計總處表示，主因國內投資、出口及民間消費均優於預期所致。 圖／主計總處提供 分享 facebook 再上修！主計總處今（21）日公布去年第4季GDP概估統計為3.38%，較11月預測數上修0.34個百分點；併計2019年全年經濟成長率概估為2.73%，也較預測數上修0.09個百分點。

主計總處表示，主因國內投資、出口及民間消費均優於預期所致。

主計總處說明，國民所得概估統計（advance estimate）會在當季結束後的第一個月月底公布當季GDP概估統計。概估統計作業之主要目的為快速、即時地展現經濟情勢，惟因多項來源資料未及產生，致正確性相對不足，須待後續來源資料更新修正補強。

主計總處指出，我國第4季按美元計價商品出口增1.84％，以新台幣計價增1.04％，其中資通與視聽產品及電子零組件受惠於廠商持續擴充在台產能及5G通訊新興應用熱潮等效應，分別增19.42％及8.99％，惟化學品、礦產品及塑橡膠製品因原物料行情持續低檔及需求疲弱，減幅逾一成，併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長2.33％（11月預測成長0.30％）。

輸入方面，雖工業原物料價格多續居低檔，惟半導體設備進口劇增，第4季按美元計價商品進口增4.88％（按新台幣計價增4.06％），併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長4.26％（11月預測負成長0.48％）。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.71個百分點。

第4季因新式車款買氣活絡及電動機車持續熱銷，加上百貨公司週年慶及線上雙11檔期促銷活動，整體零售業營業額增4.84％（二個月），餐飲業亦增4.99％（二個月），另股票成交值轉增20.68％及國人出國人次續成長7.37％（二個月），均挹注民間消費成長動能，惟受2018年第4季九合一選舉相關競選活動消費基數較高影響，抵銷部分增幅，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第4季民間消費成長2.94％（11月預測成長2.35％），對經濟成長貢獻1.45個百分點。政府消費成長1.90％（11月預測成長2.38％），對經濟成長貢獻0.30個百分點。

資本形成方面，雖大客貨車及飛機增購減少，抑低運輸工具投資，惟國內半導體廠商設備購置擴增，第4季新台幣計價資本設備進口增49.19％，加上營建工程投資亦穩定成長，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質成長10.72％（11月預測成長4.65％），對經濟成長貢獻2.34個百分點。綜計第4季國內需求成長4.72％，對經濟成長貢獻4.09個百分點。