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盧秀燕嗆台中成空汙毒氣室 蔡其昌：慘輸了還政治操作

2020-01-21 16:14聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

立院副院長蔡其昌指國民黨阻擋中火機組換新，忘了台中慘輸的教訓。圖／取自蔡其昌臉書
立院副院長蔡其昌指國民黨阻擋中火機組換新，忘了台中慘輸的教訓。圖／取自蔡其昌臉書
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大選過後，台中人還要面對空汙問題。尤其中火增加兩部燃氣機組，原兩部燃煤機組改備用但不除役，引發藍綠論戰。未來在台中市長選戰可能遭逢的對手，盧秀燕表達不滿、難以接受!立法院副院長蔡其昌則表示，大選台中慘輸32萬票，市民透過選票展現意志「難道國民黨還要繼續阻止中火高汙染燃煤機組更新為燃氣機組？！」

環保署環評大會昨審查「台中火力發電廠新建燃氣機組計畫」經濟部承諾兩部備用燃煤機組全年啟動時間不超過240小時，並通過環評新增兩部燃氣機組。台中市長盧秀燕指「10+2中火將變成全世界最大火力發電廠」希望中央不要和民意作對，不要把中部人送進空汙毒氣室。

蔡其昌在臉書貼文說，選前他多次提醒盧市府與國民黨，面對空汙問題，中央地方應儘速合作，除加速中火高汙染燃煤機組的更新進度，還有各項固定汙染源與移動汙染源都需要全面改善，如果只拿中火「政治操作」市民一定會用選票反映人民的意志！

台中市議會國民黨團則表示，蔡其昌指「國民黨還要繼續阻止中火高汙染燃煤機組更新為燃氣機組？！」黨團一再強調，主張換新必須汰舊，可以進用燃氣機組，但老舊燃煤機組必須除役，台電所說的「備用」只是騙人民！

今天，國民黨繼續反對，繼續政治操作，繼續杯葛中央更新燃煤機組的決心，不把人民的意志放在眼裡，讓台中市陷入空汙風暴中。「我必須非常嚴厲的呼籲台中市政府，不要再拿市民的健康作為政治操作的工具！」到底有沒有把慘輸32萬票的教訓放在心上？

台中市長盧秀燕對中火燃煤機組不除役表達不滿。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕對中火燃煤機組不除役表達不滿。圖／台中市新聞局提供
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國民黨空汙火力發電廠蔡其昌盧秀燕

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