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僑外生有無工作許可證？掃瞄QRcode就知道

2020-01-21 13:47經濟日報 記者陳素玲／即時報導

每年來台求學僑外生愈來愈多，其中有不少人會在台申請打工，勞動部表示，來台求學的僑外生申請工讀許可，除了已可採線上申請外，今年起更將進一步連工作許可都可選擇電子公文，直接在線上列印領取；另新增提供「可攜式工作許可」，只要僑外生用手機掃瞄QRcode，即可顯示其工作許可相關資訊，以供雇主核對，對雇主及僑外生本人都非常方便。估計每年約近3萬人次僑外生受惠。

為配合新制，「工作許可證」一律改為「工作許可函」，如果僑外生持有去年核發效期至109年3月31日的「外國留學生、僑生及華裔學生工作許可證」仍然有效，但自今年4月1日起，只有工作許可函才是有效的工作許可。

勞動部勞動力發展署表示，去年2月1日起，僑外學生申請工作許可已採全面線上申辦，但工作許可證仍採紙本，由於電子簽章法要求必須經當事人同意，因此經克服技術問題後，今年起進一步推動以電子公文方式送達工作許可函的新措施，只要僑外學生於申請工作許可時點選「同意」約定領取電子公文，經勞動部許可後，就可直接至「外國專業人員工作許可申辦網」領取工作許可函。

發展署表示，如果僑外生不同意以電子公文核發，勞動部仍會郵寄紙本工作許可函。另外，若工作許可遭否決，勞動部也是會寄發紙本公文給僑外學生。

勞動部提醒，申請工作許可案件經許可後，會以電子郵件通知，僑外生應於通知日起八天內直接至申辦網線上領取及列印工作許可函；逾期未領取者，勞動部則直接改以紙本公文寄發。

為方便僑外生隨時提供工作許可資訊供雇主查驗檢視，今年也開發QRcode行動裝置檢視功能，提供可攜式工作許可資訊，只要是用電子公文領取工作許可者，就可再選取使用此功能，隨時以行動裝置登入申辦網點選「行動裝置檢視」，輸入系統傳送的驗證碼後，即可使用。

發展署提醒，僑外生工作許可有效期間最長六個月，逾期必須重新申請。又僑外學生的工作時間，除寒暑假外，每星期最長工作時數不可超過20小時。

勞動部行動裝置留學生

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僑外生工作許可函 掃QR code輕鬆檢視

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