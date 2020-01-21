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獎勵成立工會 勞動部去年發出1,100萬元獎勵金

2020-01-21 13:46經濟日報 記者陳素玲／即時報導

勞動部近幾年祭出重賞，若成立工會或與企業簽訂團協，祭出獎勵金制度。據統計，去年催生出六個新工會，另外申請簽訂團體協約獎勵金也高達70件，核發獎勵金額達1,100萬元，其中有54件都是團協納入利潤分享條款或優於勞動法令的勞動條件，占簽訂團協比率為77%。

勞動部。報系資料照
勞動部。報系資料照
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例如有公司同意每年從淨利提撥10%作績效獎金與年終獎金，也有當年度稅前盈餘直接提撥15%作當年度績效考核獎金，勞資共創雙贏。

勞動部表示，工會籌組及成立之初，常面臨資訊不對等或工會幹部不明瞭工會運作上的困境，從過往勞工籌組工會經驗來看，工會成立初期，往往因資源不足，導致勞工不願加入工會，以及會務無法有效運作等情形。

因此，勞動部展開推動協助組織工會三部曲，分別在勞工組織工會前、籌組中及組織成立新工會後，提供勞工各種補助及獎勵措施。

以去年為例，就有六家運用勞動部輔導措施協助成立新企業工會，其中包括醫療產業、科技製造業以及金融保險業，只要一成立，就享10萬元獎勵金。成立工會後，工會辦理勞工教育也可申請補助，若是辦理一天勞工教育，最高可補助5萬元，半天最多補助3萬元。

簽訂團體協約是工會最能為勞工創造利益手段，為鼓勵工會勇於向資方簽訂團體協約，勞動部三年前發布鼓勵工會簽訂團體協約獎勵要點，祭出簽團協、協約內容優於勞基法，如縮短工時、請假、休假等相關條款，或是納入利潤分享條款（如明定固定比例、年終盈餘或調高員工薪資等）等，最高獎勵金30萬元。

勞動部統計，去年工會申請簽訂團體協約獎勵金高達70件，遠高於往年，核發獎勵金額達1100萬元。其中有54件包含利潤分享條款或優於勞動法令勞動條件，例如有工會爭取到團協明訂，公司年度淨利提撥10%，作為員工績效獎金與年終將金‘公司當年度稅前盈餘提撥15%作為當年度績效考核獎金總發放金額等，這些都可讓會員享有更優勞動權益。

勞動部最後提醒，去年符合獎勵金資格工會，趕快提出申請，可於「勞動部網站—便民服務（捐補助專區）」下載相關申請表格；另工會簽訂團體協約，可立即向該部申請。

勞動部薪資

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