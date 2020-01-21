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中火新建燃氣機組環評闖關成功 台電：承諾不會跳票

2020-01-21 11:39經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

中火新建燃氣機組環評通過，面對地方的反彈，台電副總徐造華今（21）日表示，會強化對外與地方的說明並釐清誤解；台電於環評大會中所做的承諾也不會跳票，未來只要在供電穩定前提下，台電能儘量不使用燃煤機組就儘量不使用。

中火新建燃氣機組計畫在環保署闖關。 圖／台中市新聞局提供
中火新建燃氣機組計畫在環保署闖關。 圖／台中市新聞局提供
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同時，台電今日也說明，轉為備用不除役的中火2部燃煤機組，由於使用年限都還沒有到，4部燃煤機組當中最老的，是民國80年5月商轉，預計使用年限是到民國120年，所以才沒有汰舊換新的規劃。也就是說，目前中火的燃煤機組尚未到達除役年限，基於供電穩定的安全與必要性，既有機組不宜提前除役。

徐造華進一步指出，台電承諾4部燃煤機組轉備用後，必須同時滿足三條件才能啟用：第一不能在空汙季期間使用，第二空品的AQI須要小於100，第三備轉容量率需低於8%，且最多只能同時使用2部燃煤機組。

同時，昨日環評大會還「加嚴」規定，2部燃煤機組一年最多只能運轉240小時。針對上述規定，徐造華強調，台電承諾都會做到，絕不跳票。

此外，針對外界關切新建燃氣機組是否影響中火周遭海域生態？台電指出，除了既有的環境監測計畫，未來會針對中火周邊海域生態及水質依照本案環評承諾項目進行監測，並全力配合中央跨部會單位進行相關海域評估調查，遵循相關保育措施。

另，針對外界質疑中火機組「只增不減」，未汰除燃煤機組。徐造華表示，燃煤機組扮演「救火隊」關鍵角色，當其他機組發生故障等突發狀況，或天災影響導致備轉容量率偏低時，燃煤機組可以救急保有電力調度彈性。

換言之，真正有需要時才會動用備用機組，且最多只會啟動2部，啟用機率甚低。

台電環評中火

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