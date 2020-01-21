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中火增2燃氣機組 南投環保局長怒嗆環評「不專業」

2020-01-21 11:28聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

環保環評大會昨天馬拉松式審查「台中火力發電廠新建燃氣機組計畫」，有條件闖關通過，但原有10部燃煤機組全不除役，南投縣政府環保局長方信雄今爆氣直批是「變相擴建」，更怒嗆該環評委員會不專業，「還比不上縣級環委會。」

南投縣政府環保局長方信雄今爆氣批中火「變相擴建」，怒嗆該環評委員會不專業，「還比...
南投縣政府環保局長方信雄今爆氣批中火「變相擴建」，怒嗆該環評委員會不專業，「還比不上縣級環委會。」記者賴香珊／攝影
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方指出，部分民眾質疑，中部地方縣市政府為何矛頭總指向台中火力發電廠，除了減煤是全球趨勢，更因它佔了大台中地區7成汙染排放量，近3年減煤逾300萬噸，空氣品質確實改善，足見地方支持減煤政策是正確的。

而地方對於新增2部燃氣機組並不反對，但堅持新機組運轉後，舊有10部燃煤機組必須要有4部除役，但環保署昨天完全漠視地方政府意見強行通過，未來中火的機組從原有的10部，變成10（煤）＋2（天然氣）部，根本就「變相擴建」。

方信雄更怒嗆昨天的環評大會，他說，昨天應出席的21名環評委員中僅11人出席，有環工專業的僅朱信1人，更扯的是需要專業審慎判斷的環評，6名官方代表，除了環保署副署長蔡鴻德，其餘5人都是找代理人出席。

方表示，這樣的環評狀況在南投縣基本上不可能發生，地方都會自主要求委員親自出席，根本不允許有代理人，可見昨天的環評「還比不上縣級環委會。」此外，中部地方政府副首長昨也都列席，但提出意見全被漠視更是令人遺憾。

環評環保火力發電廠中火

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